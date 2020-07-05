На выборах в Хорватии правящие консерваторы одержали явную победу

В Хорватии правящие консерваторы из партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) одержали явную победу на парламентских выборах. Партия премьер-министра Андрея Пленковича может рассчитывать на 68 мандатов из 151, как следует из объявленных в понедельник, 6 июля, результатов официального подсчета почти 90 процентов избирательных бюллетеней.

Консерваторы победили с неожиданно большим отрывом от социал-демократов, которым достанутся лишь 42 мандата. Третье место - у новой националистической партии музыканта Мирослава Скоро, она получит 15 мест в однопалатном парламенте Хорватии.

Без абсолютного большинства

Консерваторам из ХДС, несмотря на явную победу, не удалось получить абсолютного большинства, поэтому им придется формировать коалицию. Наблюдатели полагают, что партнерами ХДС могут стать восемь депутатов, представляющих национальные меньшинства. В этом случае консерваторы не будут зависеть от поддержки со стороны партии Скоро.

В выборах имели право участвовать 3,8 млн избирателей. Из-за пандемии коронавируса граждан обязали носить на избирательных участках защитные маски и пользоваться собственными ручками.

Хорватия с населением 4,2 млн человек сравнительно мало пострадала от коронавируса. Согласно официальным данным, в стране было зарегистрировано около 3 тысяч случаев инфекции, в том числе 110 – с летальным исходом. В последнее время количество случаев заражения заметно увеличилось.

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