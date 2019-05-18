На выборах в парламент Австралии лидируют правящие партии

На парламентских выборах в Австралии, согласно предварительным результатам, лидируют партии, входящие в состав действующей правящей коалиции. Представители Либеральной партии Австралии (ЛПА) и Национальной партии Австралии (НПА) набирают в общей сложности 72 мандата в 151-местной Палате представителей, сообщает в субботу, 18 мая, избирательная комиссия, после подсчета более чем двух третей от общего числа голосов. Однако для получения парламентского большинства необходимо 76 мест, поэтому не исключено, что победители образуют правительство меньшинства или образуют коалицию с одной из малых партий, прошедших в парламент. Представители Австралийской лейбористской партии могут рассчитывать на 68 мест.

В Сенате либерально-национальная коалиция, по предварительным данным, получает 40 из 76 мест. По итогам предыдущих выборов, представители ЛПА и НПА занимают 76 мест в Палате представителей и 27 мест в Сенате, лейбористы - 69 и 26 соответственно.

Глава лейбористов Шортен признал поражение

Главные соперники на выборах - нынешний премьер-министр Австралии, председатель ЛПА Скотт Моррисон и глава Австралийской лейбористской партии (АЛП) Билл Шортен. Согласно соцопросам, преимущество накануне выборов было на стороне лейбористов. Поэтому наблюдатели называют предварительные итоги выборов неожиданными. Глава лейбористов Шортен уже признал поражение и объявил о намерении уйти в отставку.

В Австралии каждый гражданин, обладающий правом голоса, обязан прийти на выборы. За неявку полагается штраф в размере 20 австралийских долларов (в пересчете около 12,4 евро). Парламент избирается каждые три года.

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