На выборах в двух землях ФРГ решается и судьба канцлера Меркель

В ближайшее воскресенье, 14 октября, в Баварии будут выбирать новый земельный парламент - ландтаг. Две недели спустя такая же процедура предстоит в Гессене. У власти в обеих федеральных землях - консервативные премьер-министры. В Гессене Фолькер Буффье (Volker Bouffier) - представитель Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), в Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) - деятель Христианско-социального союза (ХСС). Обе партии формируют единый консервативный блок ХДС/ХСС - ведущую силу правящей в Германии коалиции.

Предвыборные опросы не сулят консерваторам в Баварии и Гессене ничего хорошего. Если же подтвердятся самые пессимистичные прогнозы, то итогом этих земельных выборов вполне может стать и скорая отставка канцлера Ангелы Меркель.

Тема местных выборов - конфликт в центральном правительстве

У земельных выборов в Германии всегда есть региональная специфика. Вотум избирателей на них во многом зависит от положения дел на местах - порядка на улицах, наличия или отсутствия достаточных мест в детских садах, глубины выбоин на дорогах, качества школьного образования.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. У ХСС нет шансов сохранить абсолютное большинство в ландтаге

Политика центрального правительства играет, скорее, второстепенную роль. В этот раз, однако, в публикациях на тему предстоящих выборов в Баварии и Гессене едва ли не чаще, чем о местных деятелях, речь идет о канцлере и ее министре внутренних дел - Хорсте Зеехофере (Horst Seehofer), занимающим к тому же еще и пост председателя ХСС.

То вялотекущий подспудный, то острый публичный конфликт между лидерами двух "братских" консервативных партий стал доминирующей внутриполитической темой сразу после формирования четвертого правительства Меркель весной этого года и привел к общему снижению рейтинга правящей в Германии коалиции. Возникло впечатление, что этот конфликт парализовал работу всего кабинета министров.

Непредсказуемый министр внутренних дел

Баварские консерваторы, которые в ближайшее воскресенье, скорее всего, лишатся абсолютного большинства в ландтаге, в профилактических целях уже возлагают ответственность за предстоящие потери на Берлин и, в частности, указывая на распри в центральном правительстве. Их зачинщиком всякий раз был министр внутренних дел, с него и спрос. А ведь Зеехофер до переезда в Берлин был премьер-министром Баварии, и ушел с этого поста вынужденно, проиграв внутрипартийную борьбу.

Что еще придет в голову Хорсту Зеехоферу?

Наблюдатели считают Зеехофера непредсказуемым политиком, так что неизвестно, как он себя поведет в том случае, если поражение его ХСС в Баварии и в самом деле станет сокрушительным. Хорошо, если просто уйдет в отставку, на что надеются, по сведениям инсайдеров, три четверти министров в правительстве Меркель да и, очевидно, она сама.

Но он, говорят люди из окружения главы МВД, непременно хочет увести за собой с политического Олимпа и канцлера. Поэтому Зеехофер, скорее всего, сам по себе в отставку не уйдет. Оставшись в правительстве, он будет и дальше конфликтовать с Ангелой Меркель. Когда-нибудь у нее сдадут нервы, она уволит Зеехофера, что стало бы поводом для выхода из правительства и его однопартийцев. Это означало бы развал правящей коалиции и, очевидно, досрочные выборы.

Ответственность канцлера за потери консерваторов

Земельное правительство в Гессене возглавляет верный и абсолютно лояльный соратник Ангелы Меркель. Таких стойких союзников в номенклатуре ХДС у нее остались единицы.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буффье считается верным соратником Меркель

В Гессене же консерваторам, правящим здесь на пару с партией "Союз-90"/"зеленые" также грозят существенные потери. Пять лет назад они получили еще более 38 процентов голосов, теперь будет - по опросам - примерно на 10 процентных пунктов меньше.

А вот "зеленый" партнер консерваторов, скорее всего, почти удвоит свое представительство в ландтаге Гессена. Пять лет назад было 11 процентов, теперь предсказывают 18. Следовательно, если этим двум партиям вместе взятым не хватит голосов для продолжения правительственной коалиции, то виной тому будут потери ХДС - партии Меркель. На нее христианские демократы и начнут возлагать ответственность за электоральные потери на земельных выборах.

В ХДС/ХСС уже и вслух спрашивают, тот ли Ангела Меркель лидер, который способен вернуть консерваторам былое доверие избирателей? Ведь не далее, как по итогам всеобщих парламентских выборов 2013 года, консервативному блоку не хватило всего-то пяти депутатских мандатов до абсолютного большинства в бундестаге.

Останется ли Меркель председателем ХДС?

Ответ на этот вопрос предстоит дать делегатам съезда ХДС, который пройдет в начале декабря в Гамбурге. Помимо всего прочего, делегатам предстоит переизбрать председателя партии. С 2000 года этот пост бессменно занимает Ангела Меркель. Она намерена сохранить его за собой и дальше.

Были годы, когда на своих съездах христианские демократы переизбирали Меркель председателем ХДС большинством в 96 и даже 98 процентов голосов. А результат в 89,5 процента на съезде в 2016 году она сама сочла неважным, назвала его "честным". (2016 год был годом пика миграционного кризиса в Германии).

При этом еще ни разу у Меркель не было соперника на выборах председателя ХДС. На съезде в Гамбурге альтернативный кандидат будет. И даже не один. Это, считают наблюдатели, не признак внутрипартийной демократии, это признак резкого снижения авторитета Меркель.

Если в начале декабря в Гамбурге ее не переизберут председателем ХДС, Меркель уйдет в отставку и с поста канцлера. Так прямо она это не сказала, но и сомнений на этот счет не оставила, заявив, что для нее "председательство в партии и пост канцлера неразделимы". Еще в 2004 году, когда ее предшественник Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) был вынужден уйти с поста председателя Социал-демократической партии Германии, Меркель назвала это началом конца его правления. И оказалась права.

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

