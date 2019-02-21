 На вход в Эрмитаж, несмотря на эвакуацию, продолжают стоять посетители | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2019

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Россия

На вход в Эрмитаж, несмотря на эвакуацию, продолжают стоять посетители

Сотрудники Государственного Эрмитажа, который в четверг можно было посетить бесплатно, получили по почте сообщения о минировании.

Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Несколько сотрудников Государственного Эрмитажа получили в четверг, 21 февраля, по электронной почте сообщения о минировании здания. Об этом пресс-служба музея в Санкт-Петербурге уведомила в Twitter.

"Проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход", - отмечается в сообщении.

Эрмитаж 21 февраля - как и в любой третий четверг месяца - можно посетить бесплатно.

Контекст

Директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России высказал свое мнение по поводу разрушения фриза с Мефистофелем в Петербурге и других подобных актов вандализма. (31.08.2015)

Наша корреспондентка в Санкт-Петербурге Виолетта Рябко не просто посетила "Манифесту", но и стала в буквальном смысле соучастником создания инсталляции японского художника. (28.06.2014)

Между тем, как передает издание "Фонтанка", несмотря на сообщения об эвакуации, посетители все равно продолжили стоять в очереди на вход. По свидетельству очевидцев, никто не расходится и не паникует.

Ранее в четверг в Санкт-Петербурге из-за сообщений о возможном минировании эвакуировали учеников более 15 школ. Кроме того, как передает городской информационный портал "Мойка 78", эвакуация прошла в Финансовом университете​ и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

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    Автор: Виолетта Рябко, Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Материал "Фонтанки"

Материал "Мойки"

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