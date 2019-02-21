На вход в Эрмитаж, несмотря на эвакуацию, продолжают стоять посетители

Несколько сотрудников Государственного Эрмитажа получили в четверг, 21 февраля, по электронной почте сообщения о минировании здания. Об этом пресс-служба музея в Санкт-Петербурге уведомила в Twitter.
"Проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход", - отмечается в сообщении.
Эрмитаж 21 февраля - как и в любой третий четверг месяца - можно посетить бесплатно.
Между тем, как передает издание "Фонтанка", несмотря на сообщения об эвакуации, посетители все равно продолжили стоять в очереди на вход. По свидетельству очевидцев, никто не расходится и не паникует.
Ранее в четверг в Санкт-Петербурге из-за сообщений о возможном минировании эвакуировали учеников более 15 школ. Кроме того, как передает городской информационный портал "Мойка 78", эвакуация прошла в Финансовом университете и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
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Автор: Виолетта Рябко, Дарья Брянцева