 На встрече с жителями Хемница Меркель признала ошибки в миграционной политике | Новости из Германии о Германии | DW | 16.11.2018

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Германия

На встрече с жителями Хемница Меркель признала ошибки в миграционной политике

Канцлер ФРГ Меркель понимает возмущение жителей города в связи с "ужасным убийством" одного жителя. Однако, по ее мнению, это не оправдывает беспорядки и нападения на иностранцев.

Встреча Ангелы Меркель с читателями газеты Freie Presse

Встреча Ангелы Меркель с читателями газеты Freie Presse

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что понимает жителей города Хемниц, которые не чувствуют себя в безопасности, взволнованы и возмущены после того, как в конце августа здесь, предположительно беженцами, был убит гражданин ФРГ. На встрече в Хемнице со 120 читателями местной газеты Freie Presse в пятницу, 16 ноября, она признала, что "было совершено ужасное убийство, которое взбудоражило людей". Однако, по ее словам, это не оправдывает преступления во время демонстраций протеста, организованных правыми радикалами и популистами. Глава правительства приветствовала тот факт, что многие жители города осудили беспорядки и нападения на иностранцев в ходе таких демонстраций.

Меркель признала также, что федеральное правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса, которые, однако, заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь. По ее мнению, правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы сократить приток беженцев. Меркель также выразила сожаление, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

Почему Меркель не спешила в Хемниц

В беседе с жителями города Меркель отвергла критику бургомистра Хемница Барбары Людвиг, которая считает, что канцлер слишком поздно посетила город. По словам главы правительства, она не хотела приезжать в Хемниц, когда там царила накаленная атмосфера, учитывая, что у людей очень противоречивое отношение к ее персоне.

Контекст

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку. (02.10.2018)

В ходе нынешнего визита Меркель, по ее словам, хотела бы выяснить, что федеральное правительство может сделать, чтобы Хемниц не выставляли постоянно в неприглядном свете.

В Хемнице 26 августа в ходе драки был убит 35-летний мужчина немецко-кубинского происхождения. Преступление, предположительно, совершили беженцы, несколько человек были арестованы. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии.

Некоторые протестные акции перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. Были совершены нападения на еврейский, турецкие и персидские рестораны. В начале октября были арестованы 8 человек, которых подозревают в создании правой террористической организации "Революция Хемниц".

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    Автор: Ирина Филатова


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