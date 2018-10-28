На вскрывшую вены активистку "Другой России" завели уголовное дело

Ольга Шалина вскрыла себе вены на полицейской выставке в знак протеста против пыток в российских тюрьмах. Теперь ей инкриминируют хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе.
В отношении активистки незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, вскрывшей себе вены на выставке полицейской и военной техники "Интерполитех", заведено уголовное дело. Ей инкриминируется хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники ФСИН" (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает интернет-портал "Медиазона" со ссылкой на участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.
По словам Алехиной, 29 октября Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского и доставят на допрос. Представлять интересы активистки будет адвокат общественного оппозиционного движения "Открытой России" Сергей Бадамшин.
Произвол в местах лишения свободы
Шалина устроила акцию протеста на московской выставке "Интерполитеха" 25 октября. Она залезла на выставленный автозак и раскидала листовки с критикой системы ФСИН. Активистка говорила о пытках в колониях, голодовках, бунтах и низкой оплате труда осужденных.
"Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных", - говорится в листовке Шалиной.
В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Позднее наказание было заменено на три года колонии.
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