 На вскрывшую вены активистку ″Другой России″ завели уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2018

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Россия

На вскрывшую вены активистку "Другой России" завели уголовное дело

Ольга Шалина вскрыла себе вены на полицейской выставке в знак протеста против пыток в российских тюрьмах. Теперь ей инкриминируют хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе.

Полицейские в Москве

В отношении активистки незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, вскрывшей себе вены на выставке полицейской и военной техники "Интерполитех", заведено уголовное дело. Ей инкриминируется хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники ФСИН" (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает интернет-портал "Медиазона" со ссылкой на участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

По словам Алехиной, 29 октября Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского и доставят на допрос. Представлять интересы активистки будет адвокат общественного оппозиционного движения "Открытой России" Сергей Бадамшин.

Контекст

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Произвол в местах лишения свободы

Шалина устроила акцию протеста на московской выставке "Интерполитеха" 25 октября. Она залезла на выставленный автозак и раскидала листовки с критикой системы ФСИН. Активистка говорила о пытках в колониях, голодовках, бунтах и низкой оплате труда осужденных.

"Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных", - говорится в листовке Шалиной.

В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Позднее наказание было заменено на три года колонии.

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    Автор: Елена Барышева


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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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