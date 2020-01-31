На востоке ФРГ восстановят демонтированный памятник советскому солдату

В городе Нойштрелиц на северо-востоке Германии будет вновь установлен памятник советскому солдату, демонтированный в 1995 году. На заседании городского совета вечером в четверг, 30 января, было решено перенести пятиметровую чугунную статую красноармейца на территорию бывшей советской военной части, располагающейся близ Нойштрелица в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Члены совета сошлись во мнениях, что она является достойным местом для размещения памятника, сообщает местное издание Nordkurier.

Памятник был демонтирован после вывода российских войск

На протяжении нескольких десятилетий статуя красноармейца возвышалась в самом центре восточногерманского города на Рыночной площади. Общая высота мемориального комплекса в память о победе над гитлеровской Германией составляла 22 метра. До 1994 года в Нойштрелице были размещены несколько тысяч советских военнослужащих, а после их вывода из объединенной Германии мемориальный комплекс было решено демонтировать.

Советская военная часть располагалась на территории бывшей психиатрической больницы великого герцогства Мекленбург-Cтрелиц, существовавшего до 1918 года. В 1945 году эту территорию заняла Красная армия.

В настоящее время там, в числе прочего, располагается экспозиция под названием "Русские здесь - русские ушли". В нее и будет интегрирован памятник советскому солдату, отмечает далее Nordkurier. Статуя, хранившаяся до сих пор на городском складе стройматериалов, будет отреставрирована за счет городской казны, стоимость пока не определена.

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