 На востоке ФРГ восстановят демонтированный памятник советскому солдату | Новости из Германии о Германии | DW | 31.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

На востоке ФРГ восстановят демонтированный памятник советскому солдату

Городской совет Нойштрелица решил перенести снятую в 1995 году с Рыночной площади статую красноармейца на территорию бывшей советской военной части.

Демонтированный памятник советскому солдату в Нойштрелице

Демонтированный памятник советскому солдату в Нойштрелице

В городе Нойштрелиц на северо-востоке Германии будет вновь установлен памятник советскому солдату, демонтированный в 1995 году. На заседании городского совета вечером в четверг, 30 января, было решено перенести пятиметровую чугунную статую красноармейца на территорию бывшей советской военной части, располагающейся близ Нойштрелица в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Контекст

Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород. Реалистичен ли этот план? (30.01.2020)

Члены совета сошлись во мнениях, что она является достойным местом для размещения памятника, сообщает местное издание Nordkurier.

Памятник был демонтирован после вывода российских войск

На протяжении нескольких десятилетий статуя красноармейца возвышалась в самом центре восточногерманского города на Рыночной площади. Общая высота мемориального комплекса в память о победе над гитлеровской Германией составляла 22 метра. До 1994 года в Нойштрелице были размещены несколько тысяч советских военнослужащих, а после их вывода из объединенной Германии мемориальный комплекс было решено демонтировать.

Советская военная часть располагалась на территории бывшей психиатрической больницы великого герцогства Мекленбург-Cтрелиц, существовавшего до 1918 года. В 1945 году эту территорию заняла Красная армия.

В настоящее время там, в числе прочего, располагается экспозиция под названием "Русские здесь - русские ушли". В нее и будет интегрирован памятник советскому солдату, отмечает далее Nordkurier. Статуя, хранившаяся до сих пор на городском складе стройматериалов, будет отреставрирована за счет городской казны, стоимость пока не определена.

Смотрите также:

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке был воздвигнут в 1947-1949 годах. Главный памятник установлен на холме с мавзолеем.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - центральный памятник мемориала в Трептов-парке.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Монументальная мозаика в мавзолее.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    "Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Цитата Сталина.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Скульптура скорбящей женщины.

  • Трептов-парк в Берлине. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мемориал в Трептов-парке

    Солдатское военное кладбище в Берлине

    Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 13:04

Т-34: кто спас советский танк в Германии. DW Новости

 

Контекст

Мемориал в Трептов-парке

70 лет назад, 8 мая 1949 года, был открыт Воинский мемориальный комплекс в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР. (09.05.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Петлюра вместо Щорса, или Насколько креативной может быть декоммунизация  

Как бункер ''третьего рейха'' к советской армии перешел  

Т-34: кто спас советский танк в Германии. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"  

Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции  

Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно