 На востоке Ливии объявлена мобилизация | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2019

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Мир

На востоке Ливии объявлена мобилизация

Войска генерала Хафтара уничтожили турецкий беспилотник в аэропорту Триполи. После чего в подконтрольных ему районах объявили мобилизацию.

Бои в Ливии

Сотрудничающий с самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса в воскресенье, 30 июня, объявил о всеобщей мобилизации в контролируемых ЛНА участках Ливии. Это произошло после того, как подразделения ЛНА уничтожили турецкий беспилотник в аэропорту Триполи. Как заявляют представители  ЛНА, уничтоженный беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.

Контекст

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В заявлении МИД Турции отмечается, что задержание ее граждан на востоке Ливии силами Хафтара равносильно "бандитизму". В случае отказа от их освобождения подразделения ЛНА станут "законными целями". (30.06.2019)

Ранее командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар фактически обвинил Анкару во вмешательство во внутренние дела Ливии, после чего запретил воздушное и морское сообщение с Турцией. Представитель ЛНА заявил, что отныне "все турецкие суда и самолеты будут рассматриваться как враждебные цели". Он также предупредил, что в будущем будут арестованы все граждане Турции, находящиеся на территории Ливии.

Анкара потребовала от ЛНА немедленно освободить шестерых граждан Турции, удерживаемых на востоке Ливии. "Задержание шестерых наших граждан незаконными силами ополченцев, связанных с генералом Хафтаром, - это действие, равносильное бандитизму и пиратству. Мы ожидаем немедленного освобождения наших граждан. Если нет, силы Хафтара станут законными целями", - говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном ранее в тот же день.

Анкара поддерживает признанное ООН правительство Ливии, возглавляемое премьер-министром Фаизом Сараджем. Хафтар, в свою очередь, выступает на стороне оппозиционного правительства страны, находящегося в восточной части Ливии.

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