 На востоке Канады из-за жары умерли более 50 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

На востоке Канады из-за жары умерли более 50 человек

В канадских провинциях Квебек и Онтарио ощущаемая температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию.

Квебек

Город Квебек

На востоке Канады из-за жары скончались 54 человека, сообщают власти канадской провинции Квебек в воскресенье, 8 июля. Чуть более половины общего числа смертей зарегистрированы в Монреале, крупнейшем городе Квебека.

Контекст

Этот специальный корабль сейчас можно увидеть в германской столице. Как он работает? (13.06.2018)

В соседней провинции Онтарио на протяжении недели также сохраняется высокая температура воздуха. По данным канадской метеослужбы, в последние дни столбик термометра поднимался до 34 градусов по Цельсию, при этом из-за высокой влажности воздуха ощущаемая температура достигала 40 градусов. К выходным температура немного спала.

Это уже не первые смертельные случаи в Канаде из-за жары. В 2010 году в районе Монреаля высокая температура воздуха стала причиной смерти около ста человек.

Смотрите также:

  • Мальчик пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Состоящий из воды

    Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

  • Вода в стакане

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пейте на здоровье

    Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

  • Женщина в офисе пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Доверяй, но проверяй

    Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

  • Велосипедист в снегу

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Осторожно с нагрузками

    Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

  • Марафон

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Смерть от воды

    Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

  • Вода из крана

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Вне конкуренции

    Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

  • Бокал пива

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пиво в жару

    Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

  • Холодный чай

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Холодный чай

    Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

  • Чайный сервиз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    А также горячий

    Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

  • Имбирь

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Имбирь круглый год

    Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

  • Арбуз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Арбуз со льдом

    Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

  • Яблочный сок с добавлением миниралки

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Лимонад из сока

    Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

  • Свекольный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Коктейли с огорода

    Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

  • Молочный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Из молока

    Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

  • Ребенок играет с водой

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Береги фигуру с детства

    Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:09
Now live
02:09 мин

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...

Контекст

Летние напитки: что поможет утолить жажду

В жаркую погоду надо много пить. Но что именно и в каких количествах? О самых вкусных и полезных напитках, которые лучше всего утоляют жажду в знойный день. (28.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Съедобное-несъедобное: мороженое со вкусом горгонзолы, базилика и морковки  

"Гав-Гав" или "Лапки оближешь" - мороженое для собак  

Самые читаемые

Как норвежский ильменит в обход санкций попал в Крым?  

Немецкий эксперт: Сборная России была хорошо подготовлена к ЧМ-2018  

Позиция Зеехофера по беженцам повредила восприятию политики обществом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно