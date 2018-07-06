На востоке Канады из-за жары умерли более 50 человек

На востоке Канады из-за жары скончались 54 человека, сообщают власти канадской провинции Квебек в воскресенье, 8 июля. Чуть более половины общего числа смертей зарегистрированы в Монреале, крупнейшем городе Квебека.

В соседней провинции Онтарио на протяжении недели также сохраняется высокая температура воздуха. По данным канадской метеослужбы, в последние дни столбик термометра поднимался до 34 градусов по Цельсию, при этом из-за высокой влажности воздуха ощущаемая температура достигала 40 градусов. К выходным температура немного спала.

Это уже не первые смертельные случаи в Канаде из-за жары. В 2010 году в районе Монреаля высокая температура воздуха стала причиной смерти около ста человек.

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