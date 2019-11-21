На вооружение НАТО принят новейший разведывательный беспилотник

НАТО приняла на вооружение первый разведывательный беспилотник производства американской компании Northrop Grumman. В четверг, 21 ноября, летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством ФРГ, затраты на производство новых разведывательных дронов составили около 1,3 миллиардов евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют германские инвестиции.

Кроме того, более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в так называемой системе наземного слежения НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS). 122 из них будут откомандированы на базу Сигонелла.

Как уточняет dpa, новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километров, находясь в воздухе до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно отозвался об инициативе министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) по реформе НАТО и назвал ее "ценной". Мас предложил созвать экспертную комиссию под руководством Столтенберга, которая выработает предложения по укреплению политического сотрудничества между членами альянса. В фокусе внимания этой комиссии могут оказаться и отношения между НАТО и Кремлем.

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