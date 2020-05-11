 На военных маневрах Ирана погибли 19 моряков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2020

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Мир

На военных маневрах Ирана погибли 19 моряков

Иранский корабль ошибочно поразил на учениях в Оманском заливе дружественную цель - другой корабль ВМС Ирана. В результате погибли 19 матросов, еще 15 - ранены.

Иранские корабли на учениях, декабрь 2019

Иранские корабли на учениях, декабрь 2019

На военных маневрах Ирана в Оманском заливе погибли 19 иранских моряков. Один из кораблей военно-морских сил Ирана ошибочно поразил ракетой другой иранский корабль, в результате погибли 19 моряков и еще 15 были ранены, сообщил представитель вооруженных сил Ирана в понедельник, 11 мая.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне днем. Фрегат "Джамаран" выпустил ракету по учебной цели, обозначенной вспомогательным кораблем "Конарак", однако "Конарак" слишком близко находился от этой цели и в результате сам стал мишенью ракетного удара.

Информационное агентство Фарс, ссылаясь на неназванного представителя иранской армии, опровергло сообщения иранских СМИ о том, что "Конарак" затонул. Оманский залив находится в Ормузском проливе, который имеет важное значение для мировой транспортировки нефти. Иран регулярно проводит учения в этом регионе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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