На велосипеде - по следам викингов в Германии

Из пункта "А" в пункт "Б" выехал велосипедист... Задача как из школьного учебника. В нашем случае пункт "А" находится в Германии, у Северного моря, на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording). Пункт "Б" - тоже в Германии, но уже на Балтике, в районе Масхольма (Maasholm), в земле Шлезвиг-Гольштейн. Это - кратчайший наземный путь между двумя морями, где-то около 300 километров.

Ветер в помощь

Составители туристического маршрута по следам викингов и фризов Wikinger-Friesen-Radfernweg предлагают проделать его на велосипеде с запада на восток, чтобы ветер дул в спину. Спрашивается, за сколько дней из пункта "А" можно доехать до пункта "Б"? С попутным ветром или против него… Кто-то способен преодолеть этот путь дня за три. В непринужденном темпе путешествие займет дней пять-шесть.

Велосипедных маршрутов по Германии проложено огромное количество, за сто жизней не проехать. Но у этого велотура есть одна особенность: помимо указателей на поворотах и информационных табло около достопримечательностей, его разработчики подготовили аудиогид - с пояснениями, интервью, цитатами из путевых заметок и скандинавских легенд, например, из "Старшей Эдды":

"В начале времен

не было в мире

ни песка, ни моря,

ни волн холодных.

Земли еще не было

и небосвода,

бездна зияла,

трава не росла…"

Фотогалерея: Уникальный музей на севере Германии

Музей викингов Хедебю Реконструкция музея викингов Один из самых полных и современных музеев, рассказывающих о культуре викингов, - Музей викингов Хедебю (Wikinger Museum Haithabu), расположенный в Бусдорфе на севере Германии. Сейчас он снова открылся после реконструкции, продолжавшейся полтора года и обошедшейся в 3,6 миллиона евро.

Музей викингов Хедебю На пересечении древних торговых путей Музей викингов Хедебю был открыт в 1985 году, рядом с местом, где в VIII-X веках находился важный торговый центр викингов Хедебю на пересечении торговых путей между Северным и Балтийским морями. Следы городища, в котором, по оценкам ученых, проживало около тысячи человек, а также оборонительных сооружений и захоронений, были обнаружены в конце XIX века, во время археологических раскопок.

Музей викингов Хедебю Быт древний и сегодняшний В Музее викингов Хедебю представлены предметы быта, которые викинги изготавливали для себя и на продажу, украшения, артефакты, свидетельствующие о религиозных традициях викингов, об их отношении к смерти, а также о роли, которую они сыграли в развитии мореплавания. И не просто представлены: здесь их делают и показывают, как они использовались.

Музей викингов Хедебю Дома викингов Хедебю располагался в южной части Ютландского полуострова. В музейном комплексе под открытым небом представлены семь реконструированных жилищ викингов, вдоль которых проложена дорога с дощатым настилом, воссозданная по типу древних деревянных мостовых. Уникальным для северных регионов сооружением был деревянный мол, защищавший гавань Хедебю от штормовых волн и приливов. Его тоже реконструировали.

Музей викингов Хедебю Корабль-дракон Драккар (от древнескандинавских "Drage" – "дракон" и "Kar" – "корабль", буквально "корабль-дракон") - так назывались длинные и узкие, с высоко загнутыми носом и кормой, деревянные корабли викингов. Одна из их особенностей – малая осадка, позволявшая легко маневрировать на мелководье. Археологам удалось восоздать древние корабли викингов.

Музей викингов Хедебю Домашний очаг В центре жилища викингов располагался домашний очаг. Он давал тепло и свет, здесь готовили пищу. Посуда у викингов была керамическая и деревянная. Домашняя утварь, в основном, делалась из дерева. Из него викинги мастерили также сундуки, навесные полки, бочки.

Музей викингов Хедебю Золотые украшения Помимо предметов повседневной культуры и быта, найденных во время раскопок, в обновленной экспозиции впервые представлены уникальные, поражающие своей роскошью и красотой артефакты, обнаруженные археологами летом 2017 года рядом с древним жилищем викингов в Хедебю, Эти золотые украшения нашли в женском захоронении X века.

Музей викингов Хедебю Золотая подвеска X века Эта уникальная золотая подвеска, датированная X веком, также представлена в экспозиции Музея викингов. Ее нашли совсем недавно, в мае 2017 года, в Хедебю, неподалеку от места, где в древности располагалось городище викингов. К X веку Хедебю стал важнейшим центром региона. У него были мощные фортификационные укрепления, здесь чеканили собственные деньги.

Музей викингов Хедебю Воссоздать уклад жизни викингов В Музее викингов можно сегодня посмотреть, как древние жители Хедебю плели корзины, отливали металл, пряли, ткали, стреляли из лука, готовили еду. В теплое время года желающих приглашают выступить в роли гребца на драккаре. Одетые в древние костюмы мастера и актеры знакомят с укладом древних жителей этих мест. Автор: Наталия Королева



Гид разместили в интернете. Сорок три файла по несколько минут каждый. Скачал и вперед, крути педали. Начинается все на побережье, где человеку с незапамятных времен приходилось бороться с потопами и наводнениями. Как поясняет аудиогид, в Средние века дамбы на Северном море строили не такие высокие, как сейчас. В наши дни они достигают восьми метров. В XI веке их высота не превышала одного метра и шестидесяти сантиметров, то есть он были в пять раз ниже.

На лугу, на лугу… пасутся не коровы

Помимо дамб здесь насыпали холмы, на которых возводили дома и подворья. Во время наводнений они превращались и сейчас превращаются в острова. Круговыми дамбами окружали поля для домашних животных.

Уже тогда в регионе было очень много овец. Они лучше, чем коровы, приспосабливались к пастбищам на соленой почве и давно считаются характерными обитателями фризских ландшафтов. Северную Германию без живописно позирующих прибрежных овечек сейчас и представить себе трудно. Дамбы с каждым столетием становились выше, но не гарантировали полную защиту от наводнений. Во время самого сильного - в 1643 году - здесь утонуло около девяти тысяч человек. Но вернемся в более раннюю эпоху.

На протяжении почти пяти столетий, вплоть до 1250 года, через Шлезвиг проходил важнейший торговый маршрут Северной Европы - между двумя морями. Проходил по землям двух народов: викингов (в данном случае - датчан) и германских фризов. Северное море в то время вообще называли морем Фризским - Mare Frisicum. Свое значение этот торговый путь утратил лишь после основания Любека и создания Ганзейского союза.

Одна из тридцати остановок расположена около подворья Элизенхоф. Во время раскопок здесь нашли много всего интересного. "Например, мельничные жернова из Айфеля, что в Западной Германии. Были обнаружены сосуды из камня, произведенные в Норвегии", - отмечает археолог Петра Вестфален (Petra Westfalen) в одном из разделов аудиогида.

Фотогалерея: 10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Остров Зюльт Шлезвиг-Гольштейн - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе. Особой популярностью среди туристов пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Ваттовое море Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Остров Фемарн Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Ганзейский город Любек Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Большая регата Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Озерный край Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Балтийский фьорд Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Путешествие во времени На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч его жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Дикий Запад на немецком курорте На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов. В 2015 году на спектаклях побывало более 300 тысяч зрителей.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Фризское пиво Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!" Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду. Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург



Где торговали викинги

География похода викингов, как известно, была весьма обширной: от Исландии до Киевской Руси. Ходили по этому маршруту и торговцы из более далеких стран. До наших дней дошли воспоминания одного арабского путешественника. Важнейшим торговым центром Северной Европы в раннем Средневековье был город Хедебю (Haithabu), расположенный в глубине фьорда Шлей.

Один странник так описал этот город: "Наконец-то мы достигли места, о котором я так много слышал - Хедебю. Мы вошли в город через южные ворота. Дома в нем небольшие, из дерева или глины. Через поселение протекает ручей, в котором женщины стирают белье. Чтобы продолжить путь, нам нужно найти кого-то, кто согласиться взять нас на корабль".

Великий датский вал

Любители древней истории и легенд о викингах найдут для себя массу всего интересного - и на местах раскопок, и в краеведческом музее. Главным археологическим памятником на маршруте является система датских укреплений Даневирке (Danewerk). Ее строительство было начато на Ютландском полуострове в 808 году из-за угрозы вторжения франков. В 2018 году археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке, расположенные на севере федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как поясняет аудиогид: "Только представьте себе масштабы этой стройки. Огромные горы земли, кирпичей, деревянных бревен… Все это надо было доставить сюда и обработать с помощью самых простых приспособлений и инструментов".

Земляные валы и другие укрепления протянулась на тридцать километров, а их высота достигает шести метров. Система Даневирке - самое крупное укрепление Северной Европы своего времени.

На маршруте встречается и много природных достопримечательностей. Например, местечко Бергенхузен (Bergenhusen) называют "столицей аистов". Их здесь огромное количество. Аудиогид знакомит с легендами и приметами, связанными с этими птицами: "Аист, аист, друг мой! Аист, аист, милый! Я хочу братишку, я хочу сестричку!" ("Storch, Storch, guter, bring mir einen Bruder. Storch, Storch, bester, bring mir eine Schwester!").

Наблюдать за ними можно бесконечно долго, но пора продолжить путь. Впереди - новые интересные места, следы викингов и средневековых фризов.

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Фотогалерея: Популярные велосипедные маршруты в Германии

По Германии - на велосипеде Велосипедный туризм Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Согласно данным ADFC, в 2016 году число путешествовавших на велосипедах жителей Германии увеличилось на 16 процентов до 5,2 млн человек.

По Германии - на велосипеде Топ-10 Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии, опубликованную в марте 2017 года. Второе и четвертое места делят по два маршрута, поэтому в списке их оказалось двенадцать. Отметим, что лидер рейтинга удерживает первое место уже тринадцатый год подряд. Партнером исследования выступила фирма по прокату электрических велосипедов Travelbike.

По Германии - на велосипеде 1. Эльбский маршрут Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

По Германии - на велосипеде 2. Везерский маршрут Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

По Германии - на велосипеде 2. Рурский маршрут Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

По Германии - на велосипеде 3. Рейнский маршрут Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

По Германии - на велосипеде 4. Дунайский маршрут Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

По Германии - на велосипеде 4. Балтийский маршрут Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

По Германии - на велосипеде 5. Майнский маршрут Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

По Германии - на велосипеде 6. Мозельский маршрут Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

По Германии - на велосипеде 7. Боденский маршрут Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

По Германии - на велосипеде 8. Альтмюльский маршрут Альтмюльский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: около 250 км. Начинается в баварском фахверковом городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Заканчивается в Кельхайме, где река Альтмюль впадает в Дунай. Достопримечательности и города: природный парк Долина реки Альтмюль, Карлсграбен - остатки канала между системами Рейна и Дуная времен Карла Великого, скалы "12 апостолов"; Тройхтлинген, Айхштетт.

По Германии - на велосипеде 9. Баварский озерный маршрут Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

По Германии - на велосипеде 10. Маршрут Одер-Нейсе Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Протяженность: 630 км. Начинается около истока реки Ныса-Лужицка (Нейсе) в Чехии. Заканчивается в Альбеке на острове Узедом. Ведет вдоль Нейсе, далее по Одеру вдоль польской границы. Достопримечательности и города: памятник Всемирного наследия - парк Бад-Мускау, Старый город в Гёрлице; Циттау, Франкфурт-на-Одере.

По Германии - на велосипеде Популярные регионы По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах. В первой пятерке оказались Бавария (1), Мюнстерланд (2), Боденское озеро (3), побережье Балтийского моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурская область (4) и Северный Рейн - Вестфалия (5). Автор: Максим Нелюбин



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