 На велосипеде - по следам викингов в Германии | Советы туристам в Германии | DW | 24.08.2018

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Туристу на заметку

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей викингов Хедебю

Музей викингов Хедебю

Из пункта "А" в пункт "Б" выехал велосипедист... Задача как из школьного учебника. В нашем случае пункт "А" находится в Германии, у Северного моря, на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording). Пункт "Б" - тоже в Германии, но уже на Балтике, в районе Масхольма (Maasholm), в земле Шлезвиг-Гольштейн. Это - кратчайший наземный путь между двумя морями, где-то около 300 километров.

Ветер в помощь

Составители туристического маршрута по следам викингов и фризов Wikinger-Friesen-Radfernweg предлагают проделать его на велосипеде с запада на восток, чтобы ветер дул в спину. Спрашивается, за сколько дней из пункта "А" можно доехать до пункта "Б"? С попутным ветром или против него… Кто-то способен преодолеть этот путь дня за три. В непринужденном темпе путешествие займет дней пять-шесть.

Велосипедных маршрутов по Германии проложено огромное количество, за сто жизней не проехать. Но у этого велотура есть одна особенность: помимо указателей на поворотах и информационных табло около достопримечательностей, его разработчики подготовили аудиогид - с пояснениями, интервью, цитатами из путевых заметок и скандинавских легенд, например, из "Старшей Эдды":

"В начале времен
не было в мире
ни песка, ни моря,
ни волн холодных.
Земли еще не было
и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла…"

Фотогалерея: Уникальный музей на севере Германии 

  • Реконструкция музея викингов

    Музей викингов Хедебю

    Реконструкция музея викингов

    Один из самых полных и современных музеев, рассказывающих о культуре викингов, - Музей викингов Хедебю (Wikinger Museum Haithabu), расположенный в Бусдорфе на севере Германии. Сейчас он снова открылся после реконструкции, продолжавшейся полтора года и обошедшейся в 3,6 миллиона евро.

  • На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю

    На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю был открыт в 1985 году, рядом с местом, где в VIII-X веках находился важный торговый центр викингов Хедебю на пересечении торговых путей между Северным и Балтийским морями. Следы городища, в котором, по оценкам ученых, проживало около тысячи человек, а также оборонительных сооружений и захоронений, были обнаружены в конце XIX века, во время археологических раскопок.

  • Быт древний и сегодняшний

    Музей викингов Хедебю

    Быт древний и сегодняшний

    В Музее викингов Хедебю представлены предметы быта, которые викинги изготавливали для себя и на продажу, украшения, артефакты, свидетельствующие о религиозных традициях викингов, об их отношении к смерти, а также о роли, которую они сыграли в развитии мореплавания. И не просто представлены: здесь их делают и показывают, как они использовались.

  • Реконструированные жилища

    Музей викингов Хедебю

    Дома викингов

    Хедебю располагался в южной части Ютландского полуострова. В музейном комплексе под открытым небом представлены семь реконструированных жилищ викингов, вдоль которых проложена дорога с дощатым настилом, воссозданная по типу древних деревянных мостовых. Уникальным для северных регионов сооружением был деревянный мол, защищавший гавань Хедебю от штормовых волн и приливов. Его тоже реконструировали.

  • Корабль-дракон

    Музей викингов Хедебю

    Корабль-дракон

    Драккар (от древнескандинавских "Drage" – "дракон" и "Kar" – "корабль", буквально "корабль-дракон") - так назывались длинные и узкие, с высоко загнутыми носом и кормой, деревянные корабли викингов. Одна из их особенностей – малая осадка, позволявшая легко маневрировать на мелководье. Археологам удалось восоздать древние корабли викингов.

  • Домашний очаг

    Музей викингов Хедебю

    Домашний очаг

    В центре жилища викингов располагался домашний очаг. Он давал тепло и свет, здесь готовили пищу. Посуда у викингов была керамическая и деревянная. Домашняя утварь, в основном, делалась из дерева. Из него викинги мастерили также сундуки, навесные полки, бочки.

  • Золотые украшения

    Музей викингов Хедебю

    Золотые украшения

    Помимо предметов повседневной культуры и быта, найденных во время раскопок, в обновленной экспозиции впервые представлены уникальные, поражающие своей роскошью и красотой артефакты, обнаруженные археологами летом 2017 года рядом с древним жилищем викингов в Хедебю, Эти золотые украшения нашли в женском захоронении X века.

  • Золотая подвеска X века

    Музей викингов Хедебю

    Золотая подвеска X века

    Эта уникальная золотая подвеска, датированная X веком, также представлена в экспозиции Музея викингов. Ее нашли совсем недавно, в мае 2017 года, в Хедебю, неподалеку от места, где в древности располагалось городище викингов. К X веку Хедебю стал важнейшим центром региона. У него были мощные фортификационные укрепления, здесь чеканили собственные деньги.

  • Воссоздать уклад жизни викингов

    Музей викингов Хедебю

    Воссоздать уклад жизни викингов

    В Музее викингов можно сегодня посмотреть, как древние жители Хедебю плели корзины, отливали металл, пряли, ткали, стреляли из лука, готовили еду. В теплое время года желающих приглашают выступить в роли гребца на драккаре. Одетые в древние костюмы мастера и актеры знакомят с укладом древних жителей этих мест.

    Автор: Наталия Королева


Гид разместили в интернете. Сорок три файла по несколько минут каждый. Скачал и вперед, крути педали. Начинается все на побережье, где человеку с незапамятных времен приходилось бороться с потопами и наводнениями. Как поясняет аудиогид, в Средние века дамбы на Северном море строили не такие высокие, как сейчас. В наши дни они достигают восьми метров. В XI веке их высота не превышала одного метра и шестидесяти сантиметров, то есть он были в пять раз ниже.

На лугу, на лугу… пасутся не коровы

Помимо дамб здесь насыпали холмы, на которых возводили дома и подворья. Во время наводнений они превращались и сейчас превращаются в острова. Круговыми дамбами окружали поля для домашних животных.

Уже тогда в регионе было очень много овец. Они лучше, чем коровы, приспосабливались к пастбищам на соленой почве и давно считаются характерными обитателями фризских ландшафтов. Северную Германию без живописно позирующих прибрежных овечек сейчас и представить себе трудно. Дамбы с каждым столетием становились выше, но не гарантировали полную защиту от наводнений. Во время самого сильного - в 1643 году - здесь утонуло около девяти тысяч человек. Но вернемся в более раннюю эпоху.

На протяжении почти пяти столетий, вплоть до 1250 года, через Шлезвиг проходил важнейший торговый маршрут Северной Европы - между двумя морями. Проходил по землям двух народов: викингов (в данном случае - датчан) и германских фризов. Северное море в то время вообще называли морем Фризским - Mare Frisicum. Свое значение этот торговый путь утратил лишь после основания Любека и создания Ганзейского союза.

Одна из тридцати остановок расположена около подворья Элизенхоф. Во время раскопок здесь нашли много всего интересного. "Например, мельничные жернова из Айфеля, что в Западной Германии. Были обнаружены сосуды из камня, произведенные в Норвегии", - отмечает археолог Петра Вестфален (Petra Westfalen) в одном из разделов аудиогида.

Фотогалерея: 10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн 

  • Зюльт

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Остров Зюльт

    Шлезвиг-Гольштейн - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе. Особой популярностью среди туристов пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

  • Ваттовое море
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    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Ваттовое море

    Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

  • Фемарн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Остров Фемарн

    Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

  • Любек

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Ганзейский город Любек

    Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

  • Киль

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Большая регата

    Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Озерный край

    Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

  • Шлей

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Балтийский фьорд

    Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

  • Хедебю

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Путешествие во времени

    На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч его жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu.

  • Бад-Зегеберг

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Дикий Запад на немецком курорте

    На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов. В 2015 году на спектаклях побывало более 300 тысяч зрителей.

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    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Фризское пиво

    Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!" Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду.

    Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург


Где торговали викинги

География похода викингов, как известно, была весьма обширной: от Исландии до Киевской Руси. Ходили по этому маршруту и торговцы из более далеких стран. До наших дней дошли воспоминания одного арабского путешественника. Важнейшим торговым центром Северной Европы в раннем Средневековье был город Хедебю (Haithabu), расположенный в глубине фьорда Шлей.

Один странник так описал этот город: "Наконец-то мы достигли места, о котором я так много слышал - Хедебю. Мы вошли в город через южные ворота. Дома в нем небольшие, из дерева или глины. Через поселение протекает ручей, в котором женщины стирают белье. Чтобы продолжить путь, нам нужно найти кого-то, кто согласиться взять нас на корабль".

Великий датский вал

Любители древней истории и легенд о викингах найдут для себя массу всего интересного - и на местах раскопок, и в краеведческом музее. Главным археологическим памятником на маршруте является система датских укреплений Даневирке (Danewerk). Ее строительство было начато на Ютландском полуострове в 808 году из-за угрозы вторжения франков. В 2018 году археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке, расположенные на севере федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как поясняет аудиогид: "Только представьте себе масштабы этой стройки. Огромные горы земли, кирпичей, деревянных бревен… Все это надо было доставить сюда и обработать с помощью самых простых приспособлений и инструментов".

Земляные валы и другие укрепления протянулась на тридцать километров, а их высота достигает шести метров. Система Даневирке - самое крупное укрепление Северной Европы своего времени.

На маршруте встречается и много природных достопримечательностей. Например, местечко Бергенхузен (Bergenhusen) называют "столицей аистов". Их здесь огромное количество. Аудиогид знакомит с легендами и приметами, связанными с этими птицами: "Аист, аист, друг мой! Аист, аист, милый! Я хочу братишку, я хочу сестричку!" ("Storch, Storch, guter, bring mir einen Bruder. Storch, Storch, bester, bring mir eine Schwester!").

Наблюдать за ними можно бесконечно долго, но пора продолжить путь. Впереди - новые интересные места, следы викингов и средневековых фризов.

Смотрите также: 
Фотогалерея: Популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Согласно данным ADFC, в 2016 году число путешествовавших на велосипедах жителей Германии увеличилось на 16 процентов до 5,2 млн человек.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    Топ-10

    Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии, опубликованную в марте 2017 года. Второе и четвертое места делят по два маршрута, поэтому в списке их оказалось двенадцать. Отметим, что лидер рейтинга удерживает первое место уже тринадцатый год подряд. Партнером исследования выступила фирма по прокату электрических велосипедов Travelbike.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    2. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    По Германии - на велосипеде

    3. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    4. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    5. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    7. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    8. Альтмюльский маршрут

    Альтмюльский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: около 250 км. Начинается в баварском фахверковом городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Заканчивается в Кельхайме, где река Альтмюль впадает в Дунай. Достопримечательности и города: природный парк Долина реки Альтмюль, Карлсграбен - остатки канала между системами Рейна и Дуная времен Карла Великого, скалы "12 апостолов"; Тройхтлинген, Айхштетт.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    9. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • В окрестностях города Лебус на Одере

    По Германии - на велосипеде

    10. Маршрут Одер-Нейсе

    Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Протяженность: 630 км. Начинается около истока реки Ныса-Лужицка (Нейсе) в Чехии. Заканчивается в Альбеке на острове Узедом. Ведет вдоль Нейсе, далее по Одеру вдоль польской границы. Достопримечательности и города: памятник Всемирного наследия - парк Бад-Мускау, Старый город в Гёрлице; Циттау, Франкфурт-на-Одере.

  • Альтландсберг, Бранденбург

    По Германии - на велосипеде

    Популярные регионы

    По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах. В первой пятерке оказались Бавария (1), Мюнстерланд (2), Боденское озеро (3), побережье Балтийского моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурская область (4) и Северный Рейн - Вестфалия (5).

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия

Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. С инициативой включить комплекс в список ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн выступил в 2004 году.  

Хиддензе - остров одиноких искателей

Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд... Все они бывали на Хиддензе. Не случайно этот остров в Балтийском море называют немецким Капри. Его некоронованным королем был нобелевский лауреат Герхарт Гауптман...  

Нобелевский лауреат Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе

Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину. Тишина сохранилась, хотя известность остров все же приобрел, причем благодаря самому Гауптману.  

Замок на Рюгене, где охотился Бисмарк...

Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в густом буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, "железный канцлер" Бисмарк... Сейчас их сменили туристы - 250 тысяч ежегодно.  

Ганза. История одного союза

В период своего наибольшего расцвета в XIV-XV веках Ганзейский союз объединял более двухсот городов. Городской Ганзе с середины XII века предшествовала Ганза купеческая...  

Туристические маршруты по Германии. Досье DW

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

Музей викингов Хедебю  

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна  

По Германии - на велосипеде  

Ссылки в интернете

wikinger-friesen-weg.de

Аудиогид по Маршруту викингов и фризов

Аудио- и видеофайлы по теме

Аудио: От Северного моря до Балтики на велосипеде (MP3)  

Полуостров Шлеймюнде  

Портовый город Киль  

Остров для любителей тишины  

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