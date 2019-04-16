На велосипеде - вдоль Балтийского моря (фото)

Бредштедт • В Германии - разгар велосипедного туристического сезона. В нынешнюю жару далеко не каждый готов усердно крутить педали, но заядлых велосипедистов такая погода не очень пугает. Главное - не забывать побольше пить воды и пользоваться подходящим солнцезащитным кремом.

Эта фотография сделана в земле Шлезвиг-Гольштейн, по которой можно очень комфортно путешествовать на своих двоих колесах - ландшафты здесь преимущественно равнинные, бриз - морской, овцы - приветливые. Кроме того, вдоль более чем половины всех автомобильных дорог в этой федеральной земле параллельно проложены дорожки для велосипедистов. По этому показателю Шлезвиг-Гольштейн занимает в Германии первое место - 55,6 процента дорог. Здесь также достаточно маршрутов, проходящих по тихим и живописным местам вдали от автомобильных транспортных потоков. Подробнее о том, куда и как долго предпочитают путешествовать немецкие велотуристы, можно прочитать здесь.

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Популярные велосипедные маршруты в Германии

По Германии - на велосипеде Велосипедный туризм Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии по итогам 2018 года.

По Германии - на велосипеде 1. Везерский маршрут Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

По Германии - на велосипеде 2. Эльбский маршрут Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

По Германии - на велосипеде 3. Рурский маршрут Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

По Германии - на велосипеде 4. Дунайский маршрут Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

По Германии - на велосипеде 5. Боденский маршрут Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

По Германии - на велосипеде 6. Майнский маршрут Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

По Германии - на велосипеде 7. Мозельский маршрут Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

По Германии - на велосипеде 8. Рейнский маршрут Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

По Германии - на велосипеде 9. Балтийский маршрут Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

По Германии - на велосипеде 10. Баварский озерный маршрут Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

По Германии - на велосипеде Популярные регионы По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах в 2018 году. В первой десятке оказались Бавария, Мюнстерланд, Везерская возвышенность, Боденское озеро, Рурская область, Мозель, долина Эльбы, побережье Балтийского моря, Айфель и Эмсланд. Автор: Максим Нелюбин



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