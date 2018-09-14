На Берлинском марафоне установлен новый мировой рекорд

Кениец Элиуд Кипчоге установил очередной мировой рекорд на марафоне в Берлине 16 сентября. 33-летний легкоатлет преодолел 42,195 километра за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд.
Своим результатом Кипчоге на 1 минуту 18 секунд превзошел предыдущий мировой рекорд, также поставленный его соотечественником Деннисом Киметто на марафоне в Берлине в 2014 году.
Лучший результат среди женщин показала кенийка Глэдис Чероно, пробежавшая традиционную для марафона дистанцию за 2 часа, 18 минут и 11 секунд и выигравшая Берлинский марафон в третий раз подряд.
Элиуд Кипчоге участвует в марафонах в течение многих лет. Кенийский бегун выиграл золотую медаль на марафоне на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, спустя год в апреле он стал победителем марафона в Лондоне.
В мае 2017 года в ходе участия в рекламной кампании Nike Кипчоге пробежал марафон за 2 часа 25 секунд, однако этот рекорд официально не был засчитан.
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Стартуйте медленно
Начните свою пробежку в медленном темпе и лишь примерно через 10 минут увеличьте скорость. Так вы сможете быстро разогреть мышцы. Тот, кто стартуют без разминки, рискует получить травму и во всяком случае быстро устанет. Потеря силы на первых же километрах приведет к стрессу и фрустрации.
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Не выматывайтесь
Бег в умеренном темпе, который не мешает наслаждаться ландшафтом, должен занимать примерно 75 процентов времени пробежки. Скорость на грани выносливости составляет не более четверти.
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Меняйте темп
Постоянно бегать на одной и той же скорости - слишком монотонно и скучно. К тому же так вы не сможете повысить свою выносливость. Совет от немецких экспертов: "играйте" с темпом, чередуя быстрый и медленный бег.
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Поменьше контроля
Пульсометр или фитнес-трекер - отличный помощник во время пробежки. Но если смотреть на умный браслет каждую минуту, можно потерять ощущение собственного тела. Эксперты советуют лучше прислушиваться к своему организму и бегать в таком темпе, который комфортен именно вам, даже игнорируя рекомендации техники.
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Музыка - лучшая мотивация
Загрузите подборку любимых песен на плеер или смартфон и вы даже не заметите, как пролетит время во время пробежки.
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Тренируйте мышцы
Силовая тренировка - обязательная составляющая занятий бегом. Особое внимание следует уделить внешней и внутренней сторонам бедра. Выбирайте вес, с которым вам будет комфортно сделать два-три подхода по 25-40 повторов. Идеально тренироваться два раза в неделю.
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Расслабляйтесь
Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.
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Бегайте по горам
Как минимум два-три раза в месяц устраивайте пробежки по гористой (ну, или холмистой) местности, и скоро ваши мышцы заметно окрепнут. Под горами и холмами подразумеваются не вершины высотой три тысячи метров, а даже небольшие горки в парке.
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Вместе веселее
Позовите на пробежку своих друзей. С одной стороны, договоренность о совместной тренировке обяжет вас стартовать в определенный час в конкретном месте, с другой стороны, время в хорошей компании пролетит незаметно. Возможность разговаривать во время бега - хороший знак того, что вы бежите в правильном темпе.
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Больше красок!
Модные кроссовки, яркий топ и стильные штаны: чем не мотивация для пробежки? На вас точно обратят внимание.
Автор: Ксения Сафронова