На Берлинале почтили минутой молчания память погибших в Ханау

На открытии 70-го Берлинского международного кинофестиваля в четверг, 20 февраля, память погибших в городе Ханау почтили минутой молчания. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

Пресс-секретарь смотра Фрауке Грайнер (Frauke Greiner) заявила, что пока в планах устроителей не значится усиление мер безопасности. Организаторы "постоянно обменивались информацией" с профильными ведомствами и "в кратчайшие сроки" могли бы учесть любые рекомендации, добавила Грайнер.

Запрещенный в РФ фильм - в главном конкурсе

В этом году на смотре, который продлится до 1 марта, покажут 340 фильмов со всего мира. За главную награду - "Золотого медведя" - в этом году поборются 18 картин. В основном конкурсе участвует фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель "Дау. Наташа". Это - одна из частей 10-серийного проекта "Дау", который рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. В России ленте было отказано в прокатном удостоверении в связи с содержанием "материалов, пропагандирующих порнографию".

Про концлагерь и мировоззрение животных

Кроме того, в номинации "Столкновения" представлена "Гунда" Виктора Косаковского, рассказывающая о том, что происходит в сознании животных. Главные роли "исполнили" свинья Гунда и ее две подруги, коровы. В этой же программе - экранизация "Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории" российского философа Владимира Соловьева.

Берлинский кинофестиваль взял второй фильм Хржановского "Дау. Новый человек" в свою внеконкурсную программу Berlinale Special. В рамках этой программы 22 февраля будет показан и еще один фильм российского режиссера - "Уроки фарси" Вадима Перельмана, рассказывающий историю узника концлагеря. Кроме того, состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Фильм про Сэлинджера открыл смотр

Фильм "Мой год Сэлинджера" канадского режиссера Филиппа Фалардо открыл 70-й Берлинский кинофестиваль. Лента рассказывает о начинающей поэтессе Джоанне, которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет. Ее задача заключается в том, чтобы отвечать на письма поклонников писателя Джерома Сэлинджера.

Среди фильмов конкурса критики отметили британскую драму о взаимоотношениях отца и дочери "The Road Not Taken" ("Непройденная дорога") режиссера Салли Поттер с участием Хавьера Бардема, Эль Фаннинг, Сальмы Хайек, римейк фильма 1931 года "Берлин Александерплац", и экспериментальную картину "Сибирь" Абеля Феррары с участием Уиллема Дефо и Дуни Сычовой.

Почетные награды Берлинале

Обладательницу Оскара Хелен Миррен наградят почетным "Золотым медведем" за достижения в кино. Немецкий режиссер, художник и фотограф Ульрике Оттингер будет удостоена специального приза фестиваля "Золотой камерой". Наконец, Берлинале в качестве почетного гостя посетит бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Берлинале 2020: в новом формате Новые руководители Итальянец Карло Шатриан - новый художественный руководитель Берлинале, голландка Мариетте Риссенбек - новый исполнительный директор. Шатриан ранее возглавлял кинофестиваль в Локарно, Риссенбек работала в Центре по продвижению немецких фильмов. Они сменили многолетнего директора Дитера Косслика и первым делом "передвинули" Берлинале подальше от американского фестиваля Сандеэнс и вручения "Оскара".

Берлинале 2020: в новом формате Крутые перемены Новый тандем во главе старейшего фестиваля Германии не ограничился одним только переносом сроков его проведения. Перемены ощущаются во всем. Это и новый дизайн фестивальных плакатов (без медведей), и появление новых секций в программе, а также новых фестивальных кинотеатров. И еще: на Берлинале показывают на этот меньше фильмов. В прошлом их обычно было около 400, сейчас "всего" 340.

Берлинале 2020: в новом формате Берлин как тема в главном конкурсе Наибольший интерес вызывают, разумеется, фильмы главной конкурсной программы. В 2020 году на самые престижные трофеи Берлинале – золотого и серебряных "Медведей" – претендуют 18 картин. В трех из них местом действия является столица Германии. Один из них - "Berlin Alexanderplatz" немецко-афганского режиссера Бурхана Курбани.

Берлинале 2020: в новом формате Америка без Голливуда В прошлом Берлинале не обходился без голливудских блокбастеров. На этот раз американские фильмы, претендующие на награды в главном конкурсе, сняты независимыми кинокомпаниями без участия голливудских звезд. Зато у Салли Поттер, режиссера из Великобритании, в ее фильме "The Roads Not Taken" (фото) снялись такие знаменитости, как Хавьер Бардем и Эль Фэннинг, а также Сальма Хайек и Лора Линни.

Берлинале 2020: в новом формате Гезамткунстверк "Дау" Кино, театр, концерт, инсталляция и лекции в одном флаконе: художественный проект Ильи Хржановского по мотивам жизни знаменитого физика Льва Ландау был представлен широкой публике в начале 2019 года в Париже. Берлинале показывает в главном конкурсе игровой фильм "Дау. Наташа" и документальную ленту "Дау. Дегенерация", которая будет представлена в рамках спецпоказов.

Берлинале 2020: в новом формате Джереми Айронс во главе жюри Кому достанутся "Медведи", - на этот раз решают Джереми Айронс и его жюри. Среди трофеев британского актера театра и кино - и его собственный "Оскар". Также в жюри - известный продюсер из Германии Беттина Брокемпер, многолетний деловой партнер Ларса фон Триера и продюсер целого ряда успешных фильмов прошлых лет.

Берлинале 2020: в новом формате Непринужденное открытие Берлинале стартует на этот раз фильмом, который не участвует в конкурсе и не претендует на "Золотого медведя". Фильм "Мой год Сэлинджера" основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф, которая работала в литературном агентстве, представлявшем автора знаменитого романа "Над пропастью во ржи". Литературного агента Сэлинджера в фильме играет Сигурни Уивер.

Берлинале 2020: в новом формате Конкурс амбиций Новые лидеры Берлинале подготовили к своему дебюту еще один главный конкурс. Призовая секция "Encounters" представляет экспериментальные и инновационные фильмы. В числе 15 конкурсных лент этого года – дебютная режиссерская работа Катарины Васконселос из Португалии "A metamorfose dos pássaros" (фото).

Берлинале 2020: в новом формате Молодое кино Многочисленные нововведения на Берлинале не означают, что успешные программы будут свернуты. Фестивальная секция "Международный форум молодого кино" была учреждена в 1971 году для показа экспериментальных фильмов и работ начинающих режиссеров. С этого году у "Форума" новый лидер – Кристина Норд. Будет показано 35 фильмов. Один из них - "Виктория" из Африки (фото).

Берлинале 2020: в новом формате "Панорама" смотрит в мир В программе "Панорама" тоже всегда много мировых премьер. "Молодая, политическая, боевая" говорится об этой программе на сайте Берлинале. Представляемые в ней фильмы рассказывают о "миграции и поисках внутренней родины", об "эксплуатации планеты" и показывают "смелые истории о нестандартных личностях". Фильм "Futur Drei" (фото) - о беженцах в немецкой провинции.

Берлинале 2020: в новом формате Не только для детей У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.

Берлинале 2020: в новом формате Сериал о Хилари Клинтон Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.

Берлинале 2020: в новом формате Не забываем классику Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).

Берлинале 2020: в новом формате Обязательное телевидение Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.

Берлинале 2020: в новом формате Награды женщинам "Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы. Автор: Йохен Кюртен