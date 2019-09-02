 На Багамах 5 человек погибло от разрушительного урагана ″Дориан″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2019

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Мир

На Багамах 5 человек погибло от разрушительного урагана "Дориан"

"Дориан" буйствует на Багамских островах, премьер-министр говорит об исторической трагедии. Между тем ураган замедлил свое продвижение в сторону США - ему не хватает ветра.

Дориан на Багамах

По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах в результате разрушений, причиненных ураганом "Дориан". Об этом в ночь на вторник, 3 сентября, сообщает агентство Reuters. "Мы находимся в ситуации исторической трагедии", - заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, подчеркнувший, что главной миссией властей является поиск пострадавших, спасение их и восстановление разрушенного. "Дориан" вызвал на островах сильнейшие наводнения.

Контекст

Шторм высшей категории разрушил или повредил около 13 тысяч жилых домов, заявили власти на Багамах. Международный Красный Крест уже выделил на ликвидацию последствий урагана более 220 тысяч евро. (02.09.2019)

В трех американских штатах объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за приближания урагана "Дориан". 1 сентября шторм наивысшей пятой категории обрушился на Багамские острова. (02.09.2019)

Между тем ураган, которого с опасениями ждут в США, на данный момент фактически остановился. По данным метеорологов, в высоких слоях атмосферы сейчас безветренно, что заставляет "Дориан" буксовать на месте. По словам метеорологов, хоть присутствие урагана на Багамах и приносит островам многочисленные разрушения, но это может ослабить удар, который он нанесет по Флориде.

Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.

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