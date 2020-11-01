На акциях протеста в Беларуси задержаны свыше 300 человек

На акциях протеста 1 ноября в Беларуси были задержаны более 300 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна". В списке, опубликованном на странице организации в понедельник, 2 ноября, указаны 315 имен. Большая часть задержаний проводилась в Минске, однако участников демонстраций задерживали также в Бресте, Гродно, Могилеве, Слуцке и других городах.

МВД Беларуси подтвердило данные о числе задержанных. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы", - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

Митинг-реквием в Куропатах

Прошедший в Минске "Марш против Террора" собрал максимальное число участников. Демонстранты собрались в центре города, чтобы пройти колонной до урочища Куропаты - места захоронения жертв сталинских репрессий. Милиция и ОМОН несколько раз преграждали путь протестующим, производя выборочные задержания, за демонстрантами следовала колонна спецтехники, водомет и около 10 машин с военными. В итоге до Куропат на окраине Минска, по разным оценкам, дошло 1,5-2 тыс. человек. Пришедшие в Куропаты демонстранты провели там митинг-реквием и возложили цветы.

В общих могилах в Куропатах, по разным оценкам, могут находиться останки от нескольких десятков до сотен тысяч жертв: белорусов, поляков, евреев, литовцев, русских. Территория захоронения занимает 15 гектаров и охраняется государством.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает итоги выборов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.