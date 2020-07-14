На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны свыше 100 человек

В разных городах Беларуси вечером во вторник, 14 июня, проходят задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. По данным на 23.30 мск в списке задержанных в Минске, составленном правозащитном центром "Весна", значилось 115 фамилий. Журналисты, передающие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 72 фамилий.
Задержания проводятся в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщают, что сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) и правоохранители в гражданском зачастую применяют грубую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками. Это видно на фото и видео, поступающих с мест событий.
Среди задержанных есть журналисты
Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. По информации "Весны", на 23.00 по местному времени (совпадает с московским) они были отпущены. Кроме того под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты "Новы час", а также журналистка польского спутникового телеканала "Белсат".
Отказ в регистрации Виктора Бабарико
За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.
Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано - по причине несоответствий в декларации о доходах и имуществе, а также участия иностранной организации в его избирательной кампании.
Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская