На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны свыше 100 человек

В разных городах Беларуси вечером во вторник, 14 июня, проходят задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. По данным на 23.30 мск в списке задержанных в Минске, составленном правозащитном центром "Весна", значилось 115 фамилий. Журналисты, передающие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 72 фамилий.

Задержания проводятся в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщают, что сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) и правоохранители в гражданском зачастую применяют грубую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками. Это видно на фото и видео, поступающих с мест событий.

Среди задержанных есть журналисты

Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. По информации "Весны", на 23.00 по местному времени (совпадает с московским) они были отпущены. Кроме того под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты "Новы час", а также журналистка польского спутникового телеканала "Белсат".

Отказ в регистрации Виктора Бабарико

За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.

Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано - по причине несоответствий в декларации о доходах и имуществе, а также участия иностранной организации в его избирательной кампании.

Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку.

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