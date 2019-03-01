 На акции экоактивистов в Гамбурге усилены меры безопасности из-за Ханау | Новости из Германии о Германии | DW | 21.02.2020

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Германия

На акции экоактивистов в Гамбурге усилены меры безопасности из-за Ханау

К демонстрации молодежного движения "Пятницы ради будущего" в Гамбурге присоединилась его основательница, шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Грета Тунберг выступает в Гамбурге

Грета Тунберг выступает в Гамбурге

Из-за роста угрозы правоэкстремистских терактов после стрельбы в Ханау полиция Гамбурга в пятницу, 21 февраля, усилила меры по обеспечению безопасности во время демонстрации молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) с участием шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг. Об этом в Twitter сообщил сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote).

По его словам, речь идет о действиях "профилактического характера".

"Гамбург выбирает климат!"

Демонстрация началась с экуменического богослужения под открытым небом, которое прошло у православной Церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского. Музыкальное сопровождение осуществляла духовая группа "Трубы ради будущего". При этом пришедшие вспомнили о жертвах атак в Ханау.

Сама демонстрация проходит под лозунгом: "Гамбург выбирает климат!" По данным полиции, на момент начала акции к ней присоединились около 15 тыс. участников. Организаторы привели цифру в 30 тысяч. Тунберг шла во главе одной из колонн.

Климатическая столица Германии?

Собравшиеся призывали гамбургский сенат (правительство города, имеющего статус федеральной земли. - Ред.) усилить борьбу за защиту климата. "Гамбург мог бы стать "климатической столицей" Германии", - написала в Twitter соратница Греты Тунберг, германская активистка Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer).

Контекст

Призывы Греты Тунберг к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата в 2019 году нашли отклик у многих людей. Но только не у тех, кто отрицает этот феномен, считает Сергей Елкин. (25.12.2019)

Ранее Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) в качестве торговых марок.

Товарным знаком может стать и словосочетание Skolstrejk för klimatet (по-шведски - "школьная забастовка ради климата") с плаката, который сопровождает Грету на большинстве акций в защиту климата. "Мое имя и название Fridays for Future постоянно используют в коммерческих целях безо всякого согласия. Это происходит, к примеру, в маркетинге, при продаже продукции и сборе денег людьми якобы от моего имени или от имени движения", - объяснила активистка.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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