На акции протеста в Москве задержаны около 700 человек

Несмотря на противодействие столичных властей, в Москве демонстранты вышли на акцию протеста за честные выборы. DW следит за событиями.
В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации. Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.
++ 19.28 ++
Корреспондента "МБХ Медиа" Александру Семенову и оператора Алексея Степанова отпустили из полиции без составления протоколов.
++ 19.17 ++
++ 19.16 ++
По меньшей мере в восемь отделов полиции из 40 до сих пор не допускают адвокатов. Во многие отделы приезжают сотрудники Следственного комитета. В ОВД "Таганский" одному из задержанных вызвали скорую помощь, он почти не может ходить, сообщает ОВД "Инфо".
++ 19.10 ++
Страстной и Тверской бульвары полностью закрыты, огражден памятник Пушкину. Открыты Трубная площадь и Новопушкинский сквер, Петровский бульвар открыт частично, на входе туда прохожих досматривают, пишут "Ведомости". У станции метро "Тверская" протестующих почти нет.
++ 19.08 ++
В отделы полиции "Тверской" и "Тимирязевский" также приехали сотрудники Следственного комитета, сообщается в Telegram-каналах "Правозащита Открытки" и "Бессрочный протест".
++ 19.04 ++
"Мирному собранию почти не дали собраться", - подвела итог Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод.
++ 18.49 ++
На Пушкинской площади продолжаются единичные задержания.
++ 18.46 ++
Мужчина на Пушкинской площади "оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его", сообщается на сайте Росгвардии. "Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства. Имя задержанного не называется.
++ 18.43 ++
В Москве задержаны 685 человек, сообщает ОВД "Инфо".
++ 18.34 ++
Полиция отпустила актера Александра Паля со словами "не смеем задерживать", об этом он написал в своем Instagram.
++ 18.32 ++
На Любовь Соболь составили протокол за акцию на Трубной площади 15 июля, сообщил "Медиазоне" адвокат Иван Сустин. Ей вменяют повторное нарушение закона о митингах.
++ 18.22 ++
У участников акции протеста прошлой субботы - 27 июля - проходят обыски.
++ 18.20 ++
ОМОН уходит с Трубной площади, станция метро "Трубная" снова открыта, передает The Village.
++ 18.17 ++
"Дождь" сообщает о DDoS-атаке и предупреждает, что сайт и эфир могут работать с перебоями. Телеканал ведет прямую трансляцию с акций протеста.
++ 18.09 ++
Задержаны журналист Baza Петр Коронаев, корреспондент "МБХ Медиа" Александра Семенова и оператор Алексей Степанов.
++ 18.07 ++
++ 18.05 ++
На Чистые пруды стянули еще ОМОН, задержаний нет. С Трубной площади всех оттеснили, передает наш корреспондент.
++ 18.03 ++
МВД дает те же цифры по задержанным, что и ОВД "Инфо" - около 600 человек. Число участников МВД оценило в 1500 человек, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
++ 18.02 ++
Корреспондента "Дождя" Владимира Роменского отпустили из отдела полиции, сообщается в эфире телеканала.
++ 17.56 ++
++ 17.55 ++
На Арбате задержаны 15 человек, сообщает "Медуза".
++ 17.51 ++
Задержаны 600 человек.
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На Старом Арбате начались задержания.
++ 17.41 ++
"Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки", - сказал собеседник ТАСС из экстренных служб.
В МВД ранее сообщали, что всего в акциях в Москве приняли участие около 350 человек, задержаны около 30. По последним данным ОВД "Инфо", задержаны около 400 человек.
++ 17.37 ++
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович приехал в ОВД по району Новогиреево, куда доставили четверых несовершеннолетних, пишут "Ведомости".
++ 17.34 ++
Минимум в двух отделах полиции - "Хамовники" и "Богородское" - сотрудники Следственного комитета допрашивают участников сегодняшней акции по делу о массовых беспорядках. Адвокатов в ОВД не пускают, сообщает "Медиазона".
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От здания "Известий" уехал седьмой полицейский автобус, в каждый из них сажают по 20 человек, говорят наблюдатели из ОГОН.
++ 17.28 ++
Полицейским на Чистопрудном бульваре по рации сообщили о том, что на Старом Арбате собрались около 700 человек, пишут "Ведомости". По оценке телеграм-канала Avtozak LIVE, там находятся около 3,5 тысяч человек.
++ 17.25 ++
Любовь Соболь несколько часов возили по Москве и сейчас доставили в ОВД поселка "Московский". На Соболь составили протокол на нарушении порядка проведения акции, сейчас ее везут в Щербинский суд.
++ 17.23 ++
Полицейские задержали молодого человека в вестибюле станции метро "Пушкинская" и утащили в автозак, передает "Медиазона". Видео от МБХ "Медиа":
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Корреспондента "Ведомостей" Елену Вавину отпустили из ОВД без составления протокола.
++ 17.17 ++
На Старом Арбате призывают освободить политзаключенных.
++ 17.16 ++
Задержан актер Александр Паль.
++ 17.12 ++
Люди говорят о перебоях со связью в центре Москвы. Сотовые операторы сказали РБК, что связь работает без сбоев, но могут быть "временные перегрузки" из-за большого количества людей.
++ 17.11 ++
На Пушкинской площади полиция продолжает задерживать людей, на Трубной единичные задержания, передает наш корреспондент.
++ 17.05 ++
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Задержан 381 человек, сообщает ОВД "Инфо".
++ 16.57 ++
На Трубной площади продолжаются задержания, быстро уйти оттуда сложно - станция метро закрыта, проходы на другие улицы блокирует полиция, передает "Медуза".
++ 16.56 ++
Сотрудники ОМОНа вытащили задержанного из автозака у ОВД "Печатники" и уволокли в неизвестном направлении в прямом эфире "Дождя". Игорь Купец, который находился в этом автозаке, рассказал, что молодой человек был избит сотрудниками полиции.
++ 16.47 ++
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас отбыл 7 суток ареста после задержания на акции 27 июля. Сразу после выхода из спецприемника его снова задержали.
++ 16.45 ++
"Я категорически против таких произвольных задержаний. Не вижу оснований, чтобы перегораживать бульвары. Это мирное спокойное гуляние граждан, не огромная густая агрессивная толпа, а ручейки", - сказал глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский на акции "Интерфаксу".
++ 16.42 ++
"Ударили кулаком в живот", "Два раза ударили головой об автозак", "разбили бровь и нос" - ОВД "Инфо" собрал описания полицейского насилия на акции протеста.
++ 16.41 ++
Задержанный глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров сообщает, что в автозаке избитый человек.
++ 16.35 ++
ОМОН на Трубной площади стоит со щитами.
++ 16.32 ++
На Пушкинской площади задержали главу комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игоря Каляпина. По его словам, это произошло из-за того, что он дал интервью телеканалу "Дождь". Сейчас Каляпин находится в полицейском автобусе.
++ 16.24 ++
На Чистых прудах начались задержания.
++ 16.22 ++
Каршеринговые службы YouDrive и "Делимобиль" запретили оставлять автомобили внутри Садового кольца.
++ 16.21 ++
На Трубной площади возобновились задержания. Станция метро "Трубная" закрыта на вход и выход "по техническим причинам", сообщает "Дождь".
++ 16.14 ++
На Старом Арбате собрались несколько сот человек, они скандируют "Собянина в отставку". В эту сторону направляется ОМОН, передает Telegram-канал Avtozak Live.
++ 16.13 ++
Около Трубной площади стоит большая цепь омоновцев, больше не призывают граждан разойтись. К площади пришли политик Григорий Явлинский и уполномоченный по правам детей в Центральном федеральном округе Евгений Бунимович, сообщают "Ведомости".
++ 16.10 ++
Полиция задерживает людей на Тверском бульваре напротив здания ТАСС, сообщает "Медуза".
++ 16.09 ++
Задержаны 311 человек, сообщает ОВД "Инфо".
++ 16.05 ++
Задержан журналист из Нидерландов Йоост Босман.
++ 15.59 ++
Адвокатов не пускают к задержанным в отдел полиции по району Хамовники, сообщает ОВД "Инфо".
++ 15.57 ++
"Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил "В морг", - сообщает корреспондент "Ведомостей" Елена Вавина, которую ранее задержали.
++ 15.55 ++
Логики в задержаниях почти нет: так, сын разговаривал со своими пожилыми родителями, полицейские забрали его в автозак, сообщает наш корреспондент.
++ 15.52 ++
Всего, по данным ОВД "Инфо", задержаны не менее 194 человек. По данным авторов Telegram-канала Avtozak Live, - 346 человек.
++ 15.47 ++
У здания "Известий" продолжаются задержания, сообщает наш корреспондент.
++ 15.46 ++
Страстной бульвар перекрыт, там задержаны не менее пяти человек. Пушкинская площадь зачищена.
++ 15.37 ++
В Новопушкинском сквере человека несли в автозак с велосипедом, сообщает "Новая газета". Велосипед ему с собой забрать не разрешили, передает "МБХ Медиа".
++ 15.28 ++
Задержан корреспондент газеты "Ведомости" Елена Вавина. "У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние", - передает она.
++ 15.23 ++
На Пушкинской площади продолжаются задержания, полиция просит "не мешать отдыхать гражданам"
++ 15.23 ++
Задержан корреспондент телеканала "Дождь" Владимир Роменский.
++ 15.20 ++
Люди ходят с одного бульвара на другой, аплодируют друг другу и кричат "Пропускай" там, где стоит полиция. На Трубной площади продолжаются задержания.
++ 15.15 ++
Пушкинская площадь зачищена, журналистов взяли в кольцо.
++ 15.11 ++
Задержан глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.
++ 15.06 ++
Задержаны порядка ста человек, сообщает наш корреспондент. ОВД "Инфо" пишет о 89 задержанных.
++ 15.00 ++
С Пушкинской площади начали выдавливать людей, передает наш корреспондент.
++ 14.54 ++
На Пушкинской площади много жестких задержаний.
++ 14.48 ++
ОМОН оцепил Трубную площадь, на подходах к ней задержаны не менее пяти человек, передает "Новая газета".
++ 14.41 ++
На Пушкинской площади задержаны более 40 человек, полиция в масках. На Рождественском бульваре собрались около 300 человек, они идут в сторону Трубной площади, сообщает "Медуза".
++ 14.35 ++
На Пушкинской площади задержаны более 20 человек, сообщает наш корреспондент. К метро "Цветной бульвар" подогнали автозак, ОМОН выстроился в шеренгу.
++ 14.28 ++
По подсчетам "Ведомостей", возле Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере собрались порядка 250 человек. ОМОН объявляет, что собравшиеся там "мешают проходу граждан".
Начались задержания
++ 14.26 ++
Уже задержали как минимум 6 человек, подсчитали в "ОВД-Инфо". В частности, двое - на Пушкинской, сообщает "Дождь".
++ 14.24 ++
На момент начала акции людей в центре Москвы собралось значительно меньше, чем 27 июля.
++ 14.20 ++
Колонна ОМОНа ведет людей с Трубной в сторону Садового кольца.
++ 14.19 ++
Трубную площадь взяли в кольцо, сообщает корреспондентка DW. ОМОН стоит в два ряда, люди хлопают - около 300 человек, их оттесняют к метро.
++ 14.13 ++
На Гоголевском бульваре полиция проверяет документы у всех, передает фотокорреспондент "Новой газеты".
++ 14.05 ++
Над центром Москвы пролетел вертолет. "Дождь" сообщил, что с него ведется съемка.
++ 14.04 ++
В Москве начался дождь. На Пушкинской площади нет никого, кроме Росгвардии. Люди прячутся от дождя в переходе, сообщает корреспондент DW.
++ 14.00 ++
По предположению "Ведомостей", людей, как и 27 июля, собираются делить на группы, закрывая проход к площадям и скверами, но разрешая выход.
++ 13.55 ++
На выходе из станции метро "Тверская" проверяют рюкзаки, передает корреспондент DW.
Любовь Соболь задержана
++ 13.53 ++
Любовь Соболь задержали на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре, сообщает "Медуза". Когда юрист ФБК вышла из штаба и села в такси, к ней подошли полицейские и силой вытащили ее из машины. Cотрудники Росгвардии несколько часов дежурили у штаба.
++ 13:45 ++
В центре города наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи.
++ 13:40 ++
По информации "Ведомостей", оцепление выстроилось вдоль Манежа и Манежной площади. Сама площадь открыта, на ней гуляют люди. Росгвардия оцепила также отель Four Seasons.
А в парке Горького - "Шашлык.Live"
++ 13.35 ++
В парке Горького начался рок-фест "Шашлык.Live", на который городские власти зазывали, чтобы увести народ от бульваров.
++ 13.30 ++
Полиция устанавливает заграждения на Пушкинской площади.
++ 13.25 ++
У прохожих проверяют содержимое рюкзаков, прежде чем пропустить на бульвары.
++ 13.18 ++
Магазины, располагающиеся на бульварах, закрылись "по техническим причинам".
++ 13.20 ++
Предостережение полицейских получили несколько журналистов. У корреспондентки "Медиазоны" Ольги Ромашовой на выходе со станции метро "Пушкинская" силовики проверили прописку, переписали паспортные данные и пытались вручить предостережение об акции. Ей пригрозили отправить "на беседу", если откажется его подписывать. Аналогичную бумагу на "Пушкинской" пытались вручить другому корреспонденту "Медиазоны" - Дмитрию Швецу.
++ 13.15 ++
Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна. Telegram-канал "Апология протеста" указывает, что эти предупреждения не имеют юридической силы.
++ 13.05 ++
На выходе со станции метро "Чеховская" всех молодых людей мужского пола отводят в отдел полиции, передает корреспондентка Telegram-канала DOXA.
++ 12.55 ++
На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета".
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