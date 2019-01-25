На автобане попал в аварию грузовик с вертолетом (фото)

29.01.2019, Кирхрот • Эта фотография была сделана в понедельник, 28 января, на федеральном автобане A3 в районе баварского Кирхрота. Из-за технической неисправности здесь занесло прицеп, на котором перевозился этот двухтонный вертолет. До того, как остановиться, прицеп снес примерно 150 метров отбойника. Пострадавших нет. Авария привела к многокилометровым пробкам.

Январские кадры из Германии



Кадр за кадром - Январь 2019 Зимний приют для пернатых хищников 28.01.2019, Лайферде • Мыши прячутся под снегом, рыбы вполне комфортно чувствуют себя подо льдом... А вот совам, цаплям, ястребам и прочим хищным пернатым нынешней зимой приходится в Германии голодать, особенно молодым, неопытным птицам. Найденных совсем обессилившими доставляют в центры защиты животных. Эту неясыть обыкновенную временно приютили в одном из таких центров в Нижней Саксонии.

Кадр за кадром - Январь 2019 "Нет - фашизму" 28.01.2019, Дюссельдорф • "Нет - фашизму. Не допустим повторения Освенцима. Нет прощения. Нет забвения". Такие транспаранты были развернуты болельщиками на стадионе в Дюссельдорфе во время футбольного матча бундеслиги между местной командой "Фортуна" и клубом "Лейпциг" в воскресенье, 27 января - в Международнгый день памяти жертв Холокоста.

Кадр за кадром - Январь 2019 Золотой туман во "Флоренции на Эльбе" 27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.

Кадр за кадром - Январь 2019 Рыбак рыбака видит издалека 26.01.2019, Бловац • Хотите - верьте, хотите - нет, но это чучело на пруду в Мекленбурге установили, чтобы отпугивать не птиц, а рыбаков-браконьеров, которые норовят наловить здесь рыбы без соответствующего разрешения. Арендаторы водоема, прибегнувшие к столь нерадикальному способу защиты своих интересов, утверждают, что пугало со своими служебными обязанностями справляется вполне успешно.

Кадр за кадром - Январь 2019 На острове богатых и красивых 25.01.2019, Зюльт • "Мерседесам", "Порше" и прочим статусным символам на колесах скоро придется немного потесниться на немецком острове Зюльт. В середине марта здесь начнутся испытания электрического автономного автобуса (слева), который будет передвигаться по острову без водителя, а расписание будет составляться и автоматически меняться в зависимости от спроса, то есть загруженности линии.

Кадр за кадром - Январь 2019 Сено для баварских оленей 25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.

Кадр за кадром - Январь 2019 Открыто на ремонт 24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.

Кадр за кадром - Январь 2019 Успел подрасти 23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.

Кадр за кадром - Январь 2019 Кашалот в аудитории 21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

Кадр за кадром - Январь 2019 "Кровавая" Луна над Дрезденом 21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

Кадр за кадром - Январь 2019 Над зимними Альпами 20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

Кадр за кадром - Январь 2019 "Зеленая стрелка" для велосипедистов 19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

Кадр за кадром - Январь 2019 Сколько калорий в немецком пиве? 18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

Кадр за кадром - Январь 2019 Первый в Германии транзистор 17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

Кадр за кадром - Январь 2019 Бавария после снегопадов 17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

Кадр за кадром - Январь 2019 "Лунное письмо" 16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

Кадр за кадром - Январь 2019 Зимняя калина 16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

Кадр за кадром - Январь 2019 Последний писк берлинской моды 15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

Кадр за кадром - Январь 2019 В Германии ввели секционный контроль 14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

Кадр за кадром - Январь 2019 Зоопарк расстается с белыми медведями 13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

Кадр за кадром - Январь 2019 Эльбской филармонии - два года 12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

Кадр за кадром - Январь 2019 День немецкого яблока 11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

Кадр за кадром - Январь 2019 Поезд под снегом 10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

Кадр за кадром - Январь 2019 Пробки из-за снегопада 09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

Кадр за кадром - Январь 2019 Новости из берлоги 08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

Кадр за кадром - Январь 2019 Чемпионат по метанию елок 07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

Кадр за кадром - Январь 2019 Как колядуют в Германии 06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

Кадр за кадром - Январь 2019 Елки для зоопарка 05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

Кадр за кадром - Январь 2019 Пятидневный носорог 03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

Кадр за кадром - Январь 2019 Затишье перед бурей 02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

Кадр за кадром - Январь 2019 Самый длинный замок Европы 01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.



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