 Нашелся еще один хозяин картины из собрании Гурлитта | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2019

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Германия

Нашелся еще один хозяин картины из собрании Гурлитта

Работа "Набережная Клиши" пуантилиста Поля Синьяка, по всей видимости, принадлежала французскому маклеру еврейского происхождения Гастону Просперу Леви.

Набережная Клиши французского художника Поля Синьяка

"Набережная Клиши" французского художника Поля Синьяка

Еще одна работа из художественной коллекции мюнхенского арт-дилера Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt), возможно, незаконно попала в собрание во времена нацистской Германии. Речь идет о картине "Набережная Клиши" ("Quai de Clichy") французского художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка. К такому выводу пришли специалисты Немецкого центра утраченных культурных объектов (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste) в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт). Об этом в пятницу, 15 марта сообщила газета Das Göttinger Tageblatt.

Контекст

"Мюнхенскую коллекцию" увидит общественность. Уже после сенсационной ретроспективы, которая пока еще неизвестно когда состоится, музей в Берне интегрирует ее в свое собрание. (10.04.2015)

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на программы по установлению происхождения музейных артефактов и реституции, в 2015 году увеличится втрое. (30.12.2014)

По ее данным, в отношении произведения искусства поступило требование о возвращении по закону о реституции.

Первоначальный владелец бежал в Тунис

Исследователи полагают, что картину изначально, в 1927 году, приобрел французский маклер еврейского происхождения Гастон Проспер Леви.

Будучи преследуемым нацистами, он в июне 1940 года переправил большую часть своей парижской коллекции в принадлежавший ему замок Château des Bouffards, в 150 километрах к югу от французской столицы. Леви и его супруге удалось в итоге бежать в Тунис. В октябре 1940 года национал-социалисты конфисковали работу, в результате попавшую в собрание Гурлитта

Это уже седьмая картина из этой коллекции, которую, по версии искусствоведов, незаконно присвоили нацисты. 

Сомнительная коллекция

Сомнительное собрание, насчитывающее около 1280 картин и спрятанное Корнелиусом Гурлиттом в его мюнхенской квартире, было конфисковано у него в 2012 году. Позже еще 232 произведения были обнаружены в его доме в Зальцбурге.

Коллекция уже давно вызывала подозрения, поскольку отец Гурлитта Хильдебранд (Hildebrand Gurlitt), по наследству от которого ему досталось собрание, входил в число немногих арт-дилеров, официально уполномоченных нацистским режимом и скупавших у еврейских коллекционеров по бросовым ценам произведения художников-модернистов. Их работы официально считались "трофеями" нацистского режима.

Вопросом происхождения шедевров из собрания Гурлитта группа международных экспертов начала заниматься в 2013 году. 

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    Автор: Элла Володина


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Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера

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