Нашелся еще один хозяин картины из собрании Гурлитта

Еще одна работа из художественной коллекции мюнхенского арт-дилера Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt), возможно, незаконно попала в собрание во времена нацистской Германии. Речь идет о картине "Набережная Клиши" ("Quai de Clichy") французского художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка. К такому выводу пришли специалисты Немецкого центра утраченных культурных объектов (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste) в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт). Об этом в пятницу, 15 марта сообщила газета Das Göttinger Tageblatt.

По ее данным, в отношении произведения искусства поступило требование о возвращении по закону о реституции.

Первоначальный владелец бежал в Тунис

Исследователи полагают, что картину изначально, в 1927 году, приобрел французский маклер еврейского происхождения Гастон Проспер Леви.

Будучи преследуемым нацистами, он в июне 1940 года переправил большую часть своей парижской коллекции в принадлежавший ему замок Château des Bouffards, в 150 километрах к югу от французской столицы. Леви и его супруге удалось в итоге бежать в Тунис. В октябре 1940 года национал-социалисты конфисковали работу, в результате попавшую в собрание Гурлитта.

Это уже седьмая картина из этой коллекции, которую, по версии искусствоведов, незаконно присвоили нацисты.

Сомнительная коллекция

Сомнительное собрание, насчитывающее около 1280 картин и спрятанное Корнелиусом Гурлиттом в его мюнхенской квартире, было конфисковано у него в 2012 году. Позже еще 232 произведения были обнаружены в его доме в Зальцбурге.

Коллекция уже давно вызывала подозрения, поскольку отец Гурлитта Хильдебранд (Hildebrand Gurlitt), по наследству от которого ему досталось собрание, входил в число немногих арт-дилеров, официально уполномоченных нацистским режимом и скупавших у еврейских коллекционеров по бросовым ценам произведения художников-модернистов. Их работы официально считались "трофеями" нацистского режима.

Вопросом происхождения шедевров из собрания Гурлитта группа международных экспертов начала заниматься в 2013 году.

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