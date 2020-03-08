 Начались слушания по делу немецкой футбольной ″летней сказки″ | Новости из Германии о Германии | DW | 11.03.2020

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Германия

Начались слушания по делу немецкой футбольной "летней сказки"

В Швейцарии судят по обвинению в мошенничестве немецких футбольных функционеров. Но из-за коронавируса на процесс решился приехать только один из них.

Хорст Шмидт, Тео Цванцигер, Вольфганг Нирсбах

Хорст Шмидт, Тео Цванцигер, Вольфганг Нирсбах

Бывший глава Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах (Wolfgang Niersbach) стал единственным из немецких обвиняемых, кто приехал в Швейцарию на первое слушание процесса по делу о мошенничестве в связи с получением Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. "Я приехал вопреки настойчивому совету моего врача, против его предостережения не подвергаться опасности заражения коронавирусом из-за ситуации в Швейцарии и близлежащей Италии", - заявил он в среду, 11 марта.

Процесс начался в понедельник в швейцарском городе Беллинцона всего в нескольких километрах от границы с Италией. Трое немецких обвиняемых - бывшие функционеры DFB 69-летний Вольфганг Нирсбах, 74-летний Тео Цванцигер (Theo Zwanziger) и 78-летний Хорст Шмидт (Horst Schmidt) прислали справки от врачей об опасности поездок в Швейцарию. Судья не приняла этих справок и оценила причину, по которой они пропускают заседание, "неуважительной". В то же время еще один обвиняемый, бывший генсек ФИФА швейцарец Урс Линси, присутствовал на суде уже в понедельник.

ЧМ-2006 в Германии: "сказка" или жульничество?

Подозрения в том, что "летняя сказка" (так в Германии называют чемпионат мира по футболу 2006 года) пришла в Германию нечестным путем, появились еще в 2015 году. Впервые предположение, что право проведения мирового футбольного первенства было получено немцами за взятки, высказал влиятельный еженедельник Der Spiegel. Его журналисты пришли к таким выводам после того, как им стало известно, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

Изучавшие дело швейцарские следователи пришли к выводу, что Цванцигер, Шмидт и Лински утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро, их обвиняют в групповом мошенничестве. Вольфгангу Нирсбаху предъявлено обвинение в содействии мошенничеству. Расследование против Беккенбауэра из-за его состояния здоровья выделено в отдельное дело.

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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