Начались слушания по делу немецкой футбольной "летней сказки"

Бывший глава Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах (Wolfgang Niersbach) стал единственным из немецких обвиняемых, кто приехал в Швейцарию на первое слушание процесса по делу о мошенничестве в связи с получением Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. "Я приехал вопреки настойчивому совету моего врача, против его предостережения не подвергаться опасности заражения коронавирусом из-за ситуации в Швейцарии и близлежащей Италии", - заявил он в среду, 11 марта.

Процесс начался в понедельник в швейцарском городе Беллинцона всего в нескольких километрах от границы с Италией. Трое немецких обвиняемых - бывшие функционеры DFB 69-летний Вольфганг Нирсбах, 74-летний Тео Цванцигер (Theo Zwanziger) и 78-летний Хорст Шмидт (Horst Schmidt) прислали справки от врачей об опасности поездок в Швейцарию. Судья не приняла этих справок и оценила причину, по которой они пропускают заседание, "неуважительной". В то же время еще один обвиняемый, бывший генсек ФИФА швейцарец Урс Линси, присутствовал на суде уже в понедельник.

ЧМ-2006 в Германии: "сказка" или жульничество?

Подозрения в том, что "летняя сказка" (так в Германии называют чемпионат мира по футболу 2006 года) пришла в Германию нечестным путем, появились еще в 2015 году. Впервые предположение, что право проведения мирового футбольного первенства было получено немцами за взятки, высказал влиятельный еженедельник Der Spiegel. Его журналисты пришли к таким выводам после того, как им стало известно, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

Изучавшие дело швейцарские следователи пришли к выводу, что Цванцигер, Шмидт и Лински утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро, их обвиняют в групповом мошенничестве. Вольфгангу Нирсбаху предъявлено обвинение в содействии мошенничеству. Расследование против Беккенбауэра из-за его состояния здоровья выделено в отдельное дело.

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