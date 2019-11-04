Начались маневры НАТО в Литве

В Литве начались двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран-членов альянса. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба литовской армии в Вильнюсе. Помимо литовских войск, в учениях, которые называются "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвуют, в том числе подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений, которые будут проходить до 18 ноября на литовском полигоне Пабраде, называется улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. В заявлении говорится, что участники учений отработают планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.

Около пятисот американских солдат вместе с техникой и вооружениями прибыли в Литву для участия маневрах в середине октября. Это вызвало недовольство со стороны официальной Беларуси, граничащей с Литвой. В конце октября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на размещение на литовском полигоне в Пабраде близ белорусской границы танкового батальона армии США, официальный Минск может дать "асимметричный ответ".

Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут с апреля по май преимущественно на территории ФРГ и Польши. Президент Беларуси предупредил, что его страна "будет ориентироваться на нанесение неприемлемого ущерба противнику, если с ней соберутся воевать, но при этом не планирует новых масштабных закупок вооружений".

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