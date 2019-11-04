 Начались маневры НАТО в Литве | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2019

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Европа

Начались маневры НАТО в Литве

Маневры НАТО "Железный волк II" с участием 4000 военных начались в Литве. Это вызывает недовольство в руководстве Беларуси.

Солдаты бундесвера на учениях в Литве (июнь 2017 г.)

Солдаты бундесвера на учениях в Литве (июнь 2017 г.)

В Литве начались двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран-членов альянса. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба литовской армии в Вильнюсе. Помимо литовских войск, в учениях, которые называются "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвуют, в том числе подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений, которые будут проходить до 18 ноября на литовском полигоне Пабраде, называется улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. В заявлении говорится, что участники учений отработают планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.

Контекст

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной раде, заверил депутатов в поддержке Украины со стороны альянса, осудил действия России и призвал Киев продолжить реформы. (31.10.2019)

Большинство немцев, по данным опроса, выступают за исключение Турция из НАТО, и эту идею поддерживают многие политики. Насколько реален подобный сценарий, разбиралась DW. (01.11.2019)

Около пятисот американских солдат вместе с техникой и вооружениями прибыли в Литву для участия маневрах в середине октября. Это вызвало недовольство со стороны официальной Беларуси, граничащей с Литвой. В конце октября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на размещение на литовском полигоне в Пабраде близ белорусской границы танкового батальона армии США, официальный Минск может дать "асимметричный ответ".

Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут с апреля по май преимущественно на территории ФРГ и Польши. Президент Беларуси предупредил, что его страна "будет ориентироваться на нанесение неприемлемого ущерба противнику, если с ней соберутся воевать, но при этом не планирует новых масштабных закупок вооружений".

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