 Нацистская символика в Германии: запрет и исключения | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.08.2018

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Культура и стиль жизни

Нацистская символика в Германии: запрет и исключения

Демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема. DW выяснила, в каких случаях делают исключения.

Спектакль Er ist wieder da по сатирическому роману Тимура Вермеса

Спектакль "Er ist wieder da" по сатирическому роману Тимура Вермеса

В немецкой версии популярной компьютерной игры Wolfenstein II, вышедшей в 2017 году, свастику заменили на треугольные символы, а Адольфу Гитлеру убрали усы. Но, возможно, немецкие геймеры скоро смогут увидеть версию без цензуры. Еще недавно в Германии нацистская символика в видеоиграх была под запретом, но теперь в этом правиле есть исключения.

Когда свастику могут показать

В Германии свастика и другие знаки СС относятся к символике антиконституционных организаций. По закону их публичная демонстрация и продажа запрещены. То же самое касается нацистских приветствий и восклицания "Хайль Гитлер!" "В силу исторических событий в Германии самые строгие в мире законы, запрещающие нацистскую символику. Во многих странах не штрафуют за ее демонстрацию. В Австрии, к примеру, существуют подобные запреты, но они менее жесткие", - пояснил DW адвокат Кристиан Зольмекке (Christian Solmecke).

Так выглядел Адольф Гитлер в немецкой версии игры Wolfenstein II

Так выглядел Адольф Гитлер в немецкой версии игры Wolfenstein II

Однако есть и исключения. Свастика и другие запрещенные символы могут использоваться только в образовательных или научных целях в книгах, журналистских публикациях и произведениях искусства критического характера. Например, фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и американский сериал "Человек в высоком замке" не были запрещены в Германии, несмотря на использование нацистской символики в кадре.

Контекст

Столица Баварии долго отвечала отказом на проект, который заставляет спотыкаться взглядом и сердцем прохожих по всей Европе. Теперь Мюнхен нашел для него свой собственный формат.

Неизвестный проник в церковь и стер свастику с колокола в одной из церквей Нижней Саксонии. "Пришло время весенней уборки", - говорится в записке с признанием.

Премьера спектакля по пьесе Табори "Майн кампф" назначена на сегодня, 20 апреля. Зрителей, готовых на время показа стать обладателями изображения свастики, пропустят бесплатно. (20.04.2018)

Ежегодно полиция Берлина регистрирует новые случаи появления неонацистской символики на стенах домов и заборах. Стереть свастики с лица города помогают уличные художники. (12.07.2016)

Рейхстаг, Кельнский собор, Баухауз, - летом соцсети особенно пестрят фотоотчетами об отпусках. Но не все знают, что иные достопримечательности лучше в своей ленте не показывать. (13.08.2018)

Ситуация с компьютерными играми неоднозначна: они не относятся к фильмам, хотя многие геймеры выступают за то, чтобы признать их культурную ценность и считать произведением искусства. В Германии игровой контент регулирует и присваивает возрастные рейтинги организация USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), которая в августе изменила свои правила по поводу запрещенной символики. Раньше они категорически не допускали показ свастик и подобных символов в играх, теперь каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Первую компьютерную игру, в которой демонстрируется свастика, вскоре представят на ярмарке Gamescom (21-25 августа). Демоверсия немецкой игры "Through the Darkest of Times" о движении сопротивления во времена национал-социализма уже была проверена USK.

Срок за пост в соцсетях

В Германии запрещено выкладывать в соцсетях посты с изображением свастики, надписями "Хайль Гитлер!" и любой нацистской символикой. В марте 2018 года 45-летний житель Германии был приговорен к трем месяцам тюрьмы за публикации в Facebook фотографий замаскированного человека с татуировками-свастиками и другими запрещенными символами. В то же время есть и исключения: когда в 2016 году на странице немецкой сатирической передачи heute-show в Facebook появилось изображение шницеля в форме свастики с шуткой о выборах в Австрии, суд не принял обвинения. Эту публикацию стоит расценивать как сатиру, а значит, и как произведение искусства.

Хранение свастики дома

Несмотря на то, что антиконституционные символы считаются незаконными, жителям Германии не запрещается хранить вещи с подобной символикой у себя дома - до тех пор, пока они не демонстрируются публично. К примеру, нельзя растягивать перед окном флаг со свастикой или развешивать на стенах нацистские лозунги напоказ соседям и прохожим.

Кадр из фильма Бесславные ублюдки

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

На блошиных рынках в Германии по-прежнему можно встретить вещи с нацистской символикой. Законом это запрещено, но в случае, когда торговец заклеивает изображения таких символов и выкладывает их на прилавке, его не оштрафуют. Это касается антиквариата времен национал-социализма. У того, кто продает современные копии формы СС или других предметов с нацистской символикой, возникнут проблемы - это нелегально.

Кто следит за использованием нацистских символов

В спорных ситуациях суд решает, используется ли символика в данном случае в образовательных, научных, журналистских или художественных целях. Один из самых громких процессов состоялся в 2007 году, когда владелец онлайн-магазина должен был заплатить штраф в размере 3600 евро за продажу в интернете антинацистских товаров с изображением свастики. Вскоре Федеральный верховный суд Германии отменил решение земельного суда в Штутгарте, признав использование перечеркнутых свастик законным.

Наказание за демонстрацию нацистской символики

Несмотря на то, что Основной закон ФРГ гарантирует право на свободу слова, законодательство строго в отношении тех, кто разжигает ненависть и показывает антиконституционные знаки. Так за демонстрацию нацистской символики в Германии можно получить до трех лет лишения свободы. Если это провоцирует ненависть к определенным национальностям или религиям, грозит до пяти лет тюрьмы. Отрицание Холокоста также уголовно наказуемо. Помимо нацистской символики в Германии запрещены символы террористических организаций, например, джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

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    Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.

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    "Черные комнаты" Карла Хофера

    Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

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    "Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)

    Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.

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    Автопортрет Карла Хофера (1935)

    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Голова" Ханса Ульмана (1935)

    Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.

    Автор: Элла Володина


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Вот некоторые работы художников-авангардистов, изъятые нацистами из собраний немецких музеев и частных коллекций как "дегенеративное искусство".  

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