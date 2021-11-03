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Национал-социализм

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "национал-социализм".

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dpatopbilder Die Schreitenden Pferde des Bildhauers Josef Thorak werden am 21.05.2015 in einem Gewerbegebiet in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) mit einem Tieflader aus einer Lagerhalle gefahren. Monumentale Kunstwerke, die einst für Adolf Hitlers Neue Reichskanzlei in Berlin gedacht waren, sind nach jahrelangen Ermittlungen in Bad Dürkheim beschlagnahmt worden. Foto: Uwe Anspach/dpa

Что ждет коней Гитлера 03.11.2021

Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря Штутгоф 19.10.2021

Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
Defendants at the Nuremberg War Crime Trials, Germany, c1945-c1946. Between 20 November 1945 and 1 October 1946 the 24 surviving most senior Nazi leaders were tried before the International Military Tribunal in the Palace of Justice in Nuremberg. Pictured are Luftwaffe commander Hermann Göring (1893-1946), Deputy Fuhrer Rudolf Hess (1894-1987), Foreign Minister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) and Army Chief of Staff Wilhelm Keitel (1882-1946). Göring, Ribbentrop and Keitel received death sentences, although Göring committed suicide before he could be executed, while Hess was sentenced to life imprisonment and died in Spandau Prison. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Так казнили главных нацистских преступников 16.10.2021

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Ausstellung Die Liste der „Gottbegnadeten“. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik (27. August bis 5. Dezember 2021) Das Ehrenmal für die Opfer des 20. Juli 1944 von 4 Richard Scheibe wird im Hof des Bendlerblocks in Berlin aufgestellt 1953

Протеже нацистов: что стало с ними после Второй мировой? 03.09.2021

Выставка в Немецком историческом музее рассказывает, как после войны сложилась карьера деятелей искусства, при национал-социализме считавшихся "незаменимыми" и освобожденных от отправки на фронт.
Polish Jewish resistance women, captured after the destruction of the Warsaw Ghetto in 1943. Among them was Malka Zdrojewicz (right), who survived Majdanek extermination camp. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246 Polish Jewish Resistance Women captured After The Destruction of The Warsaw Ghetto in 1943 among THEM what Malka Right Who SURVIVED Majdanek extermination Camp PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246

Как польские еврейки сражались с нацистами 31.08.2021

Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
03.07.2018, Bayern, München: Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt im Gerichtssaal des Oberlandesgericht zwischen ihren Anwälten Hermann Borchert (l) und Mathias Grasel (r). Im Münchner NSU-Prozess werden Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des «Nationalsozialistischen Untergrunds» für ihre Schlussworte aufgerufen. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München würde sich danach zur Beratung zurückziehen und voraussichtlich kommende Woche die Urteile verkünden. Die Hauptverhandlung dauert schon mehr als fünf Jahren. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Германии подтвердил приговор члену неонацистской группировки NSU 19.08.2021

Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
30.01.2019, Berlin, GER - Scrabblespielsteine. (Aufsicht, Berlin, Buchstaben, Chaos, chaotisch, deutsch, Deutschland, Draufsicht, Durcheinander, Europa, europaeisch, innen, Innenaufnahme, konfus, Kuddelmuddel, niemand, planlos, Planlosigkeit, QF, Querformat, Scrabble, Scrabblespiel, Scrabblespielsteine, Spiel, Spielsteine, Tohuwabohu, ungeordnet, Unordnung, unorganisiert, Vogelperspektive, Westeuropa, wirr, Wirrwarr, Wortspiel) 190130D818SCRABBLE.JPG *** 30 01 2019 Berlin GER Scrabblespielstein supervision Berlin letters chaos chaotic german germany top view confusion europe european indoor indoor confused muddle nobody haphazard aimlessness QF landscape Scrabble Scrabblespielspiel Spielsteine Tohuwabohu disorganized disorder unorganized birds eye view western europe confused wordplay 190130D818SCRABBLE JPG

Антисемитизм в алфавите. Немцы исправят ошибки прошлого 18.08.2021

Диктовать по буквам проще с помощью слов-ориентиров. Свой буквенный код есть и у немцев, но с нацистским наследием. От него хотят избавиться.

Fotos & Link LediZ, 3-D-Zeitzeugen, Holocaust-Überlebende Abba_004_©BrightWhiteLtd_KB_Shared

1000 вопросов свидетелю Холокоста 28.06.2021

В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 6, 2018: Nikolai Platoshkin, head of the International Relations and Diplomacy chair at the Moscow University for the Humanities, during a press conference by Viktoria Skripal, the niece of former Russian military intelligence officer Sergei Skripal. Sergei Skripal and his daughter Yulia were poisoned in Salisbury, the UK on March 4, 2018. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa

Социалисту Николаю Платошкину дали 5 лет условно 19.05.2021

Основатель движения "За новый социализм" признан виновным по статьям о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации.

Verwendung nur im Zusammenhang mit Bericht über das Projekt! *** SÜDWESTRUNDFUNK @ichbinsophiescholl: Instagram-Projekt startet am 4. Mai - Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl holt das Instagram-Projekt von SWR und BR die Widerstandskämpferin aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt. Sophie Scholl wird gespielt von Luna Wedler. © SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung Bild: SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22202, foto@swr.de

История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев 09.05.2021

Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
March 30, 2021*** German Chancellor Angela Merkel addresses a press conference on March 30, 2021 in Berlin on the further use of AstraZeneca's vaccine, amid the new coronavirus COVID-19 pandemic. - The German cities of Berlin and Munich on March 30 suspended vaccinations with the AstraZeneca jab for under-60s, as further reports emerge of blood clots among people who have received it. (Photo by Markus Schreiber / POOL / AFP)

Ангела Меркель: Мы обязаны сохранить память о погибших при нацизме 08.05.2021

Канцлер ФРГ считает вечной обязанностью немцев сохранение памяти о миллионах погибших при нацистском режиме. Госминистр в МИД Германии призвал создать в Берлине единый мемориал памяти всех жертв нацизма.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Diskussionsveranstaltung aus dem Schloss Bellevue mit per Video zugeschalteten Schülerinnen und Schülern aus Penzberg (Bayern) über die Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945. Die Penzberger Mordnacht gehört zu den Verbrechen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von Deutschen begangen wurden. Ende April 1945 hatten Penzberger Bürger versucht, der NS-Herrschaft und dem Krieg ein Ende zu bereiten. Nationalsozialisten ermordeten daraufhin sechzehn Penzberger wenige Tage vor Ende des Krieges.

Президент ФРГ призвал продолжать переосмысление Холокоста 07.05.2021

Без переосмысления нацистского прошлого демократическое самосознание невозможно, подчеркнул Штайнмайер. По словам президента, каждое поколение немцев должно заново осмысливать нацистские преступления.
Hans Scholl *1918-1943+ Medizinstudent, D Mitglied der Widerstandsgruppe 'Weiße Rose' - v. l.: Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst am Münchener Verladebahnhof. Das Foto entstand unmittelbar vor dem Abtransport der Studentenkompanie an die Ostfront. - 22.07.1942

Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза" 07.05.2021

9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
21.07.2020 Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0. Anlass der Protestaktion war eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben. Bei der Sitzung ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами 04.05.2021

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel. 12. April 1961. Photographie. |

60 лет назад нацистский преступник Адольф Эйхман предстал перед судом 11.04.2021

60 лет назад в Иерусалиме начался судебный процесс по делу нацистского преступника - главного организатора Холокоста Адольфа Эйхмана.
STRASBOURG, FRANCE - JULY 1: The European Court of Human Rights (ECHR) upholds France's 2010 ban on full-face veil in public in Strasbourg, France on July 1, 2014. The case was brought by a 24-year-old French woman, argued the ban on wearing the veil in public as violation her freedom of religion and expression. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Европейский суд по правам человека присудил почти 10 000 евро активистке НБП 06.04.2021

Тверской суд Москвы почти 15 лет назад приговорил Ольгу Кудрину к трем с половиной годам лишения свободы за причастность к нападению на здание Минздрава РФ, а также за антипутинский плакат на гостинице "Россия".
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