Национальные парки - самые красивые уголки немецкой природы (фотогалерея)

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.
Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия.
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.
Krötenwanderung - этим словом в Германии называют весеннюю миграцию амфибий. Из-за аномальной теплой погоды в этом году она уже началась здесь в середине февраля!
В пойменном заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова.
Лесной регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге популярен среди туристов в любой сезон.
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. (28.06.2019)
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.