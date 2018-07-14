 Национальная разведка США предупреждает об угрозе новых кибератак | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2018

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Мир

Национальная разведка США предупреждает об угрозе новых кибератак

Глава нацразведки США назвал Россию "самым агрессивным иностранным субъектом". По словам Дэна Коутса, угроза кибератак достигла "критической точки".

Глава национальной разведки США Дэн Коутс (фото из архива)

Глава национальной разведки США Дэн Коутс (фото из архива)

Угроза кибератак, направленных против США, достигла "критической точки", считает глава национальной разведки США Дэн Коутс. Выступая в субботу, 14 июля, в Вашингтоне, Коутс назвал Россию "самым агрессивным иностранным субъектом", сообщает агентство AFP.

Контекст

Немецкая контрразведка уверена в том, что как минимум одну кибератаку на компьютерные сети в ФРГ совершили спецслужбы РФ. В Берлине планируют принимать активные ответные меры. (22.06.2018)

Русские хакеры у всех на устах: их обвиняют в манипуляции итогами выборов в США и кризисе вокруг Катара. Но на самом деле ничего не изменилось: поймать хакеров сложно, как и раньше. (08.06.2017)

По словам координатора деятельности спецслужб США, цифровая инфраструктура страны "без преувеличения подвергается атаке". В качестве "главных нарушителей" он назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Дэн Коутс заявил, что атаки нацелены на бизнес, все уровни власти, частные организации, а также на ключевые инфраструктурные объекты. "Они намерены подрывать демократию изо дня в день, независимо от того, проходят ли сейчас выборы", - подчеркнул Коутс.

Ранее Минюст США обвинил во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года 12 сотрудников российских спецслужб. В ведомстве утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

Twitter ответил блокировкой

Социальная сеть Twitter заблокировала два профиля, которые, как предполагается, связаны с россиянами, обвиняемыми американским министерством юстиции. Представитель Twitter заявил 14 июля, что профили @DCLeaks_ и @Guccifer_2 были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были замечены в нарушении правил соцсети.   

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается двум группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29) и Fancy Bear (дословно "модный медведь", известна еще как APT28), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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The Intercept: Спецслужбы США уличили российских хакеров в связях с ГРУ

 

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

The Intercept: Спецслужбы США уличили российских хакеров в связях с ГРУ  

Общество поддержки жертв российских хакеров – "Заповедник"  

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