Националист Демушкин исключен из перечня экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг исключил из "Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" националиста Дмитрия Демушкина после его обращения в ведомство. "Данный список - это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом, я оказался в данном списке после того, как добился реабилитации по двум уголовным делам", - заявил он "Интерфаксу" в пятницу, 20 декабря.

Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг ведет согласно закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сейчас в этом списке находятся 499 российских юридических и 9489 физических лиц. А также более 500 иностранных физических и юридических лиц. Фигурантам списка, для попадания в который не требуется даже решения суда, блокируются все счета.

Демушкин, ранее возглавлявший, к примеру, запрещенные в России по обвинению в экстремизме организации "Славянский союз" и "Славянская сила", был в 2017 году осужден на 2,5 года лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды". Освобожден в феврале 2019 года в связи с частичной декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса РФ, по которой он отбывал наказание.

Смотрите также:

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война. Автор: Юлия Сеткова

