 Националист Демушкин исключен из перечня экстремистов Росфинмониторинга | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2019

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Россия

Националист Демушкин исключен из перечня экстремистов Росфинмониторинга

В перечне Росфинмониторинга находятся 499 российских юридических и 9489 физических лиц. А также более 500 иностранных граждан и организаций. Для включения в список не требуется решения суда.

Российский националист Дмитрий Дёмушкин

Дмитрий Демушкин

Росфинмониторинг исключил из "Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"  националиста Дмитрия Демушкина после его обращения в ведомство. "Данный список - это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом, я оказался в данном списке после того, как добился реабилитации по двум уголовным делам", - заявил он "Интерфаксу" в пятницу, 20 декабря.

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Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг ведет согласно закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сейчас в этом списке находятся 499 российских юридических и 9489 физических лиц. А также более 500 иностранных физических и юридических лиц. Фигурантам списка, для попадания в который не требуется даже решения суда, блокируются все счета.

Демушкин, ранее возглавлявший, к примеру, запрещенные в России по обвинению в экстремизме организации "Славянский союз" и "Славянская сила", был в 2017 году осужден на 2,5 года лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды". Освобожден в феврале 2019 года в связи с частичной декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса РФ, по которой он отбывал наказание.

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    Автор: Юлия Сеткова


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Перечень Росфинмониторинга

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