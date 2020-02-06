 Националисты забросали офис партии Медведчука петардами | Новости из Германии об Украине | DW | 23.05.2020

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Украина

Националисты забросали офис партии Медведчука петардами

Первоначальные сообщения о взрыве в полиции Киева не подтверждают. Задержаны около 20 активистов "Национального корпуса".

Виктор Медведчук, лидер партии Оппозиционная платформа – За життя

Активисты "Национального корпуса" устроили в субботу, 23 мая, акцию у здания офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на улице Большая Васильковская в центре Киева. Они обвиняют партию в государственной измене и требуют от Службы безопасности Украины начать преследование руководителей партии. .

В ходе акции активисты "Национального корпуса" забрасывали здание петардами и дымовыми шашками.

В сети Facebook в то же время со ссылкой на очевидцев появились сообщения о взрыве. 

В полиции подчеркнули, то "никаких взрывов не было". В Печерском районном управлении киевской полиции сообщили "Интерфакс-Украина", что около 20 активистов доставлены в отделение за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки.

Председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" являетсядепутат Верховной рады Виктор Медведчук, лидер пророссийского движения "Украинский выбор - право народа", он был участником переговоров властей Украины с самопровозглашенными республиками об обмене пленными.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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