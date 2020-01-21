 ″Нафтогаз″ требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 17.02.2020

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Украина

"Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму

"Нафтогаз" уточнил сумму требований к России в связи с утратой своих активов в аннексированном Крыму. Компания теперь оценивает ущерб примерно в 8 млрд долларов.

Штаб-квартира Нафтогаза в Киеве

Штаб-квартира компании "Нафтогаз" в Киеве

Компания "Нафтогаз Украины" и шесть предприятий группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом пресс-служба компании сообщила в понедельник, 17 февраля.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году", - говорится в сообщении компании. Размер убытков, которые повлекла за собой аннексия Россией Крыма, теперь оценивается примерно в 8 млрд долларов с учетом процентов.

Контекст

Ранее Международный третейский суд в Гааге признал Москву ответственной за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. Теперь должна быть определена сумма компенсации. (31.07.2019)

"Нафтогазу" удалось доказать в Гаагском трибунале, что Россия виновна в потере активов компании в Крыму и должна ответить за это, заявил Андрей Коболев. (01.03.2019)

В феврале 2019 года Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму.

В июле того же года "Нафтогаз" предоставил суду оценку убытков в 5,2 млрд долларов, но позднее заявил о намерении пересмотреть сумму. Размер компенсации должен быть определен в ходе текущей, второй, стадии производства по делу.

Устные слушания по вопросу о сумме компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, отмечается в сообщении "Нафтогаза". Окончательное решение ожидается до середины 2021 года.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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