"Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму

Компания "Нафтогаз Украины" и шесть предприятий группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом пресс-служба компании сообщила в понедельник, 17 февраля.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году", - говорится в сообщении компании. Размер убытков, которые повлекла за собой аннексия Россией Крыма, теперь оценивается примерно в 8 млрд долларов с учетом процентов.

В феврале 2019 года Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму.

В июле того же года "Нафтогаз" предоставил суду оценку убытков в 5,2 млрд долларов, но позднее заявил о намерении пересмотреть сумму. Размер компенсации должен быть определен в ходе текущей, второй, стадии производства по делу.

Устные слушания по вопросу о сумме компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, отмечается в сообщении "Нафтогаза". Окончательное решение ожидается до середины 2021 года.

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