 ″Нафтогаз″ предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за ″Северного потока-2″ | Новости из Германии об Украине | DW | 04.03.2019

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Украина

"Нафтогаз" предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за "Северного потока-2"

Украина потеряет весь транзит газа из-за "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а вместе с тем и сдерживающий фактор против "российской агрессии", говорит Андрей Коболев.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев

"Северный поток-2" сделает невостребованной газотранспортную систему Украины, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью украинскому "5 каналу" в субботу, 2 марта.

Контекст

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"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", - сказал Коболев. По его словам, Украина также потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии", когда "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. "Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", - говорит Коболев.

Однако это не останавливает европейские компании от инвестиций в этот проект, отметил он, выступив при этом за "классическое партнерство" с Европой. Глава "Нафтогаза" предлагает допускать зарубежные компании к управлению газотранспортной системой Украины в обмен на инвестиции.

Договоренности России и Украины о транзите газа через украинскую территорию истекают в 2019 году. Замглавы МИД РФ Александр Панкин в феврале заявлял, что Москва готова продолжать транзит газа только на своих условиях.

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    Автор: Андрей Гурков


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