 ″Нафтогаз″ потребует у ″Газпрома″ компенсацию за прекращение транзита газа | Новости из Германии об Украине | DW | 18.10.2019

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Украина

"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" компенсацию за прекращение транзита газа

Глава "Газпрома" Миллер на встрече с Медведевым заявил о необходимости урегулировать судебные споры. На следующий день представитель "Нафтогаза" сообщил об исковых требованиях на более чем 11 млрд долларов.

Рабочий крутит газовый кран на трубе

"Нафтогаз Украины" намерен потребовать у "Газпрома" компенсацию предполагаемых потерь от прекращения транзита газа из России в Европу. "1 ноября мы отправим "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов", - написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 18 октября.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым особо выделил необходимость урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с Киевом. Действующий договор на транзит газа истекает в конце 2019 года. "Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски", - заявил Миллер.

Контекст

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"Северный поток - 2" и "Турецкий поток" к концу 2019 года не выполнят свою первоначальную задачу. Поэтому Киев сможет говорить с Москвой с позиции силы, считает Андрей Гурков. (30.06.2019)

Он добавил, что поставки газа из России будут "значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы". Цена для конечных украинских потребителей при прямых поставках может быть на 20 процентов ниже, чем при реверсных, подчеркнул глава "Газпрома".

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" злоупотребляет доминирующей позицией

Витренко подтвердил возможность снижения цены. Однако для этого необязательно заключение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", отметил он.

"Необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", - заявил представитель "Нафтогаза". По его словам, российский концерн не должен "отказывать европейским компаниям в переносе точек передачи газа" на украино-российскую границу, а также "фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз".

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Сообщение Юрия Витренко в Facebook

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Глава "Нафтогаза" в "Немцова.Интервью": "Северный поток-2" – "Троянский конь" для Евросоюза  

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