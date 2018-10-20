 Наумбургский собор - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия | Фоторепортажи о Германии | DW | 20.10.2018

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Фоторепортажи

Наумбургский собор - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия

Представляем немецкие достопримечательности, которым в эти октябрьские выходные будет присвоен статус памятников Всемирного наследия. Церемония состоится 21 октября в Наумбурге.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Повторная заявка

    Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт был главным объектом в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в долинах рек Заале и Унструт в список Всемирного наследия. В 2017 году ее отклонили, предложив доработать концепцию, что и было (успешно) сделано. В начале июля 2018 года заявку удовлетворили.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Романика и готика

    Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Западные хоры

    Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Ута Наумбургская

    Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Рыночная площадь

    После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбургский собор

    Рудельсбург

    В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

  • Замок Гозек

    Наумбургский собор

    "Земля замков"

    Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

  • Пфорта

    Наумбургский собор

    Монастырь Пфорта

    Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

  • Библиотека Земельной школы Пфорта

    Наумбургский собор

    Земельная школа Пфорта

    В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

  • Виноградник Швайгенберг

    Наумбургский собор

    "Тоскана Севера"

    Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Повторная заявка

    Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт был главным объектом в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в долинах рек Заале и Унструт в список Всемирного наследия. В 2017 году ее отклонили, предложив доработать концепцию, что и было (успешно) сделано. В начале июля 2018 года заявку удовлетворили.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Романика и готика

    Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Западные хоры

    Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Ута Наумбургская

    Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Рыночная площадь

    После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбургский собор

    Рудельсбург

    В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

  • Замок Гозек

    Наумбургский собор

    "Земля замков"

    Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

  • Пфорта

    Наумбургский собор

    Монастырь Пфорта

    Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

  • Библиотека Земельной школы Пфорта

    Наумбургский собор

    Земельная школа Пфорта

    В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

  • Виноградник Швайгенберг

    Наумбургский собор

    "Тоскана Севера"

    Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Смотрите также:
Всемирное наследие в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Самый старый готический собор Германии

Самый известный готический собор Германии построен на берегу Рейна в Кёльне, но самый старый находится в Магдебурге.  

Главный храм "Протестантского Рима"

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".  

Материнский храм немецкой Реформации

Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.  

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.  

Замок, в котором Янковский сыграл Мюнхгаузена

Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".  

Всемирное наследие: Колыбель Реформации - город Лютера Виттенберг

Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.  

"Зеленый лорд" и его немецкое королевство

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. Имя собственное, с большой буквы...  

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.  

Наумбургский собор  

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

Ссылки в интернете

www.naumburger-dom.de

Наумбургский собор

Аудио- и видеофайлы по теме

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Памятники ЮНЕСКО: Средний Рейн  

Памятники ЮНЕСКО: Ганзейский город Любек  

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