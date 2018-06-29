Наумбургский собор, или Где Уолт Дисней нашел свою королеву-мачеху

Наумбургский собор

Ута Наумбургская

Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".