Наумбургский собор, или Где Уолт Дисней нашел свою королеву-мачеху

Этот древний храм в Германии, сочетающий элементы романского и готического стилей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Самый известный готический собор Германии построен на берегу Рейна в Кёльне, но самый старый находится в Магдебурге.
Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".
Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.
Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.
Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. Имя собственное, с большой буквы...