 Наумбургский собор, или Где Уолт Дисней нашел свою королеву-мачеху | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.07.2018

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Фоторепортажи

Наумбургский собор, или Где Уолт Дисней нашел свою королеву-мачеху

Этот древний храм в Германии, сочетающий элементы романского и готического стилей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Кандидат в список ЮНЕСКО

    Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт - главный объект в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в районе рек Заале и Унструт в список Всемирного культурного наследия. В 2017 году заявку в ЮНЕСКО отклонили, предложив доработать концепцию, что и было сделано.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Романика и готика

    Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Западные хоры

    Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Ута Наумбургская

    Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Рыночная площадь

    После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбургский собор

    Рудельсбург

    В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

  • Замок Гозек

    Наумбургский собор

    "Земля замков"

    Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

  • Пфорта

    Наумбургский собор

    Монастырь Пфорта

    Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

  • Библиотека Земельной школы Пфорта

    Наумбургский собор

    Земельная школа Пфорта

    В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

  • Виноградник Швайгенберг

    Наумбургский собор

    "Тоскана Севера"

    Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Кандидат в список ЮНЕСКО

    Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт - главный объект в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в районе рек Заале и Унструт в список Всемирного культурного наследия. В 2017 году заявку в ЮНЕСКО отклонили, предложив доработать концепцию, что и было сделано.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Романика и готика

    Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Западные хоры

    Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Ута Наумбургская

    Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Рыночная площадь

    После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбургский собор

    Рудельсбург

    В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

  • Замок Гозек

    Наумбургский собор

    "Земля замков"

    Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

  • Пфорта

    Наумбургский собор

    Монастырь Пфорта

    Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

  • Библиотека Земельной школы Пфорта

    Наумбургский собор

    Земельная школа Пфорта

    В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

  • Виноградник Швайгенберг

    Наумбургский собор

    "Тоскана Севера"

    Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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  • Готический дом в Вёрлице

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Дессау-Вёрлиц

    Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На осмотр дворцов и парков лучше отвести несколько дней, остановившись, например, в Дессау.

  • Баухауз в Дессау

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Баухауз

    В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухауз (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауза до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.

  • Кведлинбург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Кведлинбург

    От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.

  • Виттенберг

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Виттенберг

    В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.

  • Магдебург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Магдебург

    В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

  • Средняя Эльба

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Средняя Эльба

    По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.

  • Галле

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Галле

    Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

  • Фрайбург (Унструт)

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Зале-Унструт

    В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Ведьма на горе Броккен

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Гарц

    В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.

  • Феррополис

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Феррополис

    Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.

    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Самый старый готический собор Германии

Самый известный готический собор Германии построен на берегу Рейна в Кёльне, но самый старый находится в Магдебурге.  

Главный храм "Протестантского Рима"

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".  

Материнский храм немецкой Реформации

Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.  

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.  

Замок, в котором Янковский сыграл Мюнхгаузена

Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".  

Всемирное наследие: Колыбель Реформации - город Лютера Виттенберг

Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.  

"Зеленый лорд" и его немецкое королевство

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. Имя собственное, с большой буквы...  

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.  

Наумбургский собор

На берегах рек Заале и Унструт расположено много средневековых памятников. В Германии надеются, что в 2018 году они будут включены в список Всемирного наследия. (11.06.2018)  

Достопримечательности Саксонии-Анхальт  

Ссылки в интернете

www.naumburger-dom.de

Наумбургский собор

Аудио- и видеофайлы по теме

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Памятники ЮНЕСКО: Средний Рейн  

Памятники ЮНЕСКО: Ганзейский город Любек  

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В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.

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