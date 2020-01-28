 Натуральная косметика в Германии: сколько в ней от природы? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2020

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Культура и стиль жизни

Натуральная косметика в Германии: сколько в ней от природы?

В погоне за красотой и естественностью немцы прибегают к натуральной косметике. DW разобралась, какие косметические средства они предпочитают, и почему нельзя доверять только упаковке.

Натуральная косметика в Германии

Экологические активисты во главе с Гретой Тунберг взывают к осознанному потреблению. Если автомобиль - то электро, если мебель - то экологичная и умная, а косметика тогда только натуральная? DW решила узнать, какая косметика в Германии считается натуральной, кто ее покупает и эффективна ли она.

Что считать натуральным

Суперфуд для кожи, - так некоторые производители рекламируют натуральную косметику. Интересно, что сами потребители в Германии чаще всего приписывают наибольший положительный эффект алоэ вера. Как показывает опрос портала Statista, больше 70 процентов считают этот компонент эффективным и действующим. На втором месте - ромашка: здесь меньше половины опрошенных отметили, что этот компонент обеспечивает оптимальный уход. На третьем месте - оливки или оливковое масло.

Определиться с термином "натуральная косметика" практически невозможно. "В Германии правовых регулирований в отношении натуральной косметики не существует. По сути, нельзя говорить о натуральной косметике как таковой. Но есть определенные требования к ней, а также различная маркировка. У каждого знака есть свои нюансы и отличия. Но вот что их объединяет, так это то, что, как правило, при производстве нельзя использовать синтетические ингредиенты, силиконы, а также различные ингредиенты, включающие в названии сокращения ПЭГ (PEG) и ПГ (PG), которые используются в классической косметике", - объясняет Грета Дау (Greta Dau), немецкий эксперт-химик с государственной аккредитацией TÜV Rheinland Group. Надо помнить о том, что некоторые синтетические ингредиенты, например, красители, допускаются и при производстве натуральной косметики, так как отказаться от них проблематично. Некоторые красители и пигменты невозможно получить без химии.

Алоэ вера - в Германии самый популярный натуральный ингредиент в косметике

Алоэ вера - в Германии самый популярный натуральный ингредиент в косметике

"Существуют два понятия "натуральные" и "идентичные натуральным" ингредиенты, например, консерванты. Они существуют в природе, но для производства их получают синтетическим способом, - объясняет немецкий эксперт. - Потребитель может ориентироваться на маркировку, но ему следует ознакомиться с требованиями организаций, сертифицирующих продукцию. В зависимости от их стандартов "натуральность" косметики будет носить разный характер. Найдите ответы на ряд вопросов: что я допускаю в косметике? что допустимо согласно сертификации конкретной организации? Какое максимально допустимое значение того или иного ингредиента?". 

А что вводит потребителя в заблуждение? Наверное, само слово "натуральная". Уж слишком многообещающе оно звучит. А ведь натуральные компоненты тоже могут содержать вредные вещества или превышать допустимую норму. Тяжелые металлы, пестициды могут присутствовать и в натуральной косметике, например, если при производстве использовалось сырье, которое не прошло контроль качества. Но это уже, как говорится, на совести производителя. Совет эксперта простой: "Не ведитесь на упаковку, читайте состав! Инвестируйте время, разберитесь, какие ингредиенты входят в интересующий вас продукт".

Натуральная косметика: что покупают

Доля натуральной косметики на немецком рынке косметических товаров превысила в 2019 году 10 процентов. Оборот отрасли только за последние десять лет увеличился вдвое. По последним доступным данным за 2018 год, совокупная выручка составила 1,26 миллиарда евро.

Контекст

Нужно ли профобразование для того, чтобы стать косметологом? Если да, то где его получить? И сложно ли открыть потом свое дело? Ответы на все эти вопросы - в статье DW.

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Что же из натуральной косметики покупает сегодня немецкий потребитель? В 2019 году львиная доля - почти 43 процента - пришлась на средства по уходу за лицом. На втором месте по популярности - средства по уходу за телом (22 процента). На третьем месте среди натуральной косметики - гель для душа (14,1 процента). Далее следуют средства для очищения кожи с натуральными компонентами, средства по уходу за руками, маски для лица, пенки для ванны.

80 процентов всех товаров натуральной косметики продаются в магазинах товаров первой необходимости. Как показывают социологические опросы, самыми узнаваемыми брендами натуральной косметики в Германии являются Weleda, Alverde, Lavera, Dr. Hauschka, Alterra. Они на слуху у многих. Возьмем лидера: оборот международного концерна Weleda Gruppe на мировом рынке в 2018 году превысил 400 миллионов евро. Половина приходится на Германию, Австрию и Швейцарию.

Кто же отдает предпочтение натуральной косметике? По данным портала Statista, больше всего таких потребителей в возрастной группе от 36 до 51 года.  Чуть меньше - среди миллениалов (в возрасте от 24 до 35 лет). Меньше всего - в самой возрастной: от 72 лет и старше.

Контроль качества со стороны государственных структур в отношении натуральной косметики такой же, как и в отношении обычной. А вот организации, выдающие свои сертификаты качества, могут предъявлять свои требование к натуральной косметике. У них подход очень строгий. А что с микропластиком? Все чаще на упаковке написано: "Не содержит микропластик". "Частиц микропластика в натуральной косметике нет или они присутствуют в незначительном количестве, - говорит Грета Дау. - Но вот возьмем, например, целлюлозу. Она имеет натуральное происхождение. Но в натуральной косметике могут использоваться производные целлюлозы, которые прошли химическую обработку. И тогда все будет зависеть от того, что подразумевается под микропластиком. Какое количество микрочастиц допустимо".

На немецком рынке действуют европейские стандарты производства. А вот, что касается контроля качества, то здесь у Германии накоплен большой опыт.  И да, пожалуй, ее можно назвать одним из самых строгих контролеров, соглашается эксперт.

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    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


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