 НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2019

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Мир

НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море

НАТО увеличит присутствие своих кораблей в Черном море, а также будет проводить совместные учения и обмениваться информацией с Грузией и Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Корабли НАТО на учениях в Черном море, фото из архива

Корабли НАТО на учениях в Черном море, фото из архива

Члены НАТО согласовали пакет мер по поддержке своих "близких партнеров" - Грузии и Украины. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в четверг, 4 апреля, на заседании, посвященном 70-летию НАТО. Речь идет, среди прочего, об увеличении присутствия кораблей альянса в Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивными тренингами морских пограничников этих двух стран, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией.

НАТО действует правильно, стремясь достичь мира посредством силы, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил необходимость противостоять "российской агрессии" и выделил "растущие угрозы" со стороны Китая и Ирана.

Контекст

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Аннексия Крыма и конфликт в Керченском проливе

Министры иностранных дел стран - участниц НАТО вновь призвали Россию прекратить аннексию украинского полуострова Крым, а также освободить корабли ВМС Украины и их экипажи, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, члены альянса призвали Москву придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В НАТО считают, что Россия нарушила его созданием ракеты 9М729. В Кремле все обвинения отвергают. В феврале 2019 года Соединенные Штаты, а затем и Россия официально приостановили участие в договоре.

Участники заседания вновь подчеркнули необходимость увеличить финансовый вклад в обеспечение обороноспособности НАТО до 2 процентов ВВП. "Сейчас не время повторять скучные оправдания о том, что наши граждане не поддерживают растущие расходы на защиту", - заявил госсекретарь США.

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    Автор: Михаил Бушуев


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