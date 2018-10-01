 НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения

В маневрах Trident Juncture примут участие около 45 тысяч военных и более 110 самолетов. Они носят оборонительный характер, заявляет Столтенберг.

Учения НАТО Trident Juncture в Литве (фото из архива)

Учения НАТО Trident Juncture в Литве (фото из архива)

НАТО проведет масштабные военные учения Trident Juncture в Норвегии, заявил во вторник, 2 октября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Контекст

Масштабные военные учения, которые Россия проводит на Дальнем Востоке, не вызвали беспокойства ни в ЕС, ни в НАТО. Почему "Восток-2018" лишь подтвердил сложившееся на Западе мнение о России? (11.09.2018)

Маневры НАТО в Италии, Испании и Португалии были самыми крупными за последние 13 лет. В них участвовало более 36000 военнослужащих. Они отрабатывали реакцию на "гибридную войну". (06.11.2015)

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заявил Столтенберг.

Германский бундесвер направит для участия в маневрах Trident Juncture около 10 тысяч солдат и четыре тысячи единиц техники, сообщает агентство AFP.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения с тем, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.

Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений с начала украинского кризиса в 2014 году. Россия также проводит крупные маневры. Так, в сентябре в РФ прошли крупнейшие со времен СССР учения - "Восток-2018".

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:17
Now live
03:17 мин

Российско-белорусские учения "Запад": военным - учения, селянам - мучения

 

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Ссылки в интернете

Бундесвер направит 8 тысяч солдат и 100 танков на крупные маневры НАТО

Аудио- и видеофайлы по теме

Российско-белорусские учения "Запад": военным - учения, селянам - мучения  

Почему учения "Запад-2017" беспокоят Запад?  

''Анаконда-2016'': самые крупные учения в новейшей истории Польши  

Также по теме

Truppenübungsplatz Grafenwöhr Bundeswehr verlädt Panzer für den Transport nach Litauen

Бундесвер направит 8 тысяч солдат и 100 танков на крупные маневры НАТО 17.08.2018

Военные учения НАТО станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны. Trident Juncture пройдут в Норвегии – стране, граничащей с Россией.

Реклама

Самые читаемые

NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на Патрушева  

Коалиция договорилась о будущем дизельных автомобилей в Германии  

Рогозин обвинил Маска в нечестной конкуренции в космосе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно