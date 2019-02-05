НАТО оформила решение о вступлении Северной Македонии

Несмотря на резкие возражения России, НАТО оформила решение о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Соответствующий протокол подписали в Брюсселе в среду, 6 января, послы 29 стран НАТО в присутствии министра иностранных дел балканской страны Николы Димитрова.

Когда подписанный протокол будет ратифицирован всеми странами альянса, Северная Македония станет 30 страной НАТО. Ожидается, что это произойдет не позднее 2020 года. Но, начиная с сегодняшнего дня, может присутствовать в качестве наблюдателя на всех мероприятиях альянса.

Из-за спора вокруг названия

Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Однако Греция блокировала вступление Скопье в альянс и Евросоюз. Спор вокруг названия страны из-за наличия в составе Греции области Македония. Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной она может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента балканской страны. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

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