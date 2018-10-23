 НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 24.10.2018

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Европа

НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе

Глава альянса Йенс Столтенберг поддержал позицию Дональда Трампа, отметив, что Москва нарушает Договор о РСМД. В то же время в НАТО "не хотят новой холодной войны и новой гонки вооружений".

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс не намерен размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на расторжение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и появление у Москвы новых видов вооружений. Об этом в среду, 24 октября, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - цитирует главу альянса агентство AFP.

Контекст

Трудно представить Дональда Трампа в роли миротворца. Но расторжение договора о РСМД может привести к подписанию нового, с участием США, РФ и КНР, пишет обозреватель FAZ Андреас Росс. (23.10.2018)

Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности прямо затрагивает интересы ФРГ. DW - о последствиях решения Трампа для Берлина и его возможностях предотвратить новую гонку вооружений. (22.10.2018)

В то же время Йенс Столтенберг поддержал позицию Дональда Трампа, отметив, что Москва нарушает Договор о РСМД. "Россия недавно признала разработку и размещение новой ракеты SSC-8 (российское название системы 9М729. - Ред.). В НАТО полагают, что она может нести ядерное оружие, а ее дальность полета находится в диапазоне от 500 до 5500, что является нарушением договора. Однако, как отметил глава НАТО, это не новые обвинения - они были озвучены еще администрацией президента США Барака Обамы. "Это проблема, угроза, вызов, который уже давно существует", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что Россия не хочет уважать договор по РСМД.

По словам главы организации, страны-члены НАТО на уровне послов обсудят ситуацию вокруг ДРСМД. Подобная встреча может состояться уже в четверг.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные заявил, что Вашингтон может в скором времени выйти из ДРСМД. Договор был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай (22.10.2018)  

Немцова.Интервью - Йенс Столтенберг об ответных мерах НАТО в адрес Москвы  

Шахматная партия средней дальности - "Заповедник", выпуск 29, сюжет 2  

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД  

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