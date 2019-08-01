 НАТО наблюдает наибольшую активность подлодок РФ после холодной войны | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2019

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Европа

НАТО наблюдает наибольшую активность подлодок РФ после холодной войны

В 2019 году активность российских субмарин достигла самого высокого уровня после окончания холодной войны, утверждают в НАТО. Альянс намерен принять ответные меры.

Российская подлодка в Северодвинске

Российская подлодка в Северодвинске

По данным НАТО, в 2019 году наблюдается самая высокая активность российских подводных лодок со времен холодной войны. Россия постоянно расширяет свои операции под водой, приводят издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) слова пресс-секретаря Североатлантического альянса Оаны Лунгеску в понедельник, 16 декабря. По ее словам, в течение только одной операции возле берегов Норвегии в октябре были замечены до десяти российских субмарин одновременно.

Контекст

Атомные подводные лодки РФ попытаются максимально далеко зайти в западную часть акватории Атлантики, чтобы показать, что они могут достичь побережья США, считают норвежские военные. (30.10.2019)

Уже невозможно отрицать то, что Россия ведет войну против Украины. Европа вынуждена действовать, полагает Инго Маннтойфель. (28.08.2014)

НАТО намерена отреагировать на эти действия, заявила Лунгеску. В частности, альянс планирует усилить патрулирование в северной части Атлантического океана. Кроме того, будут увеличены инвестиции в современные средства противодействия подлодкам с воздуха. Представительница НАТО подчеркнула, что Северная Атлантика имеет "жизненно важное значение для безопасности Европы" из-за того, что по ней проходят военные маршруты снабжения, гражданские торговые пути, а также каналы связи.

Согласно сообщению RND, западные военные с растущей обеспокоенностью наблюдают за развитием российских технологий - в последнее время производимые в России подводные лодки стали значительно тише, ракеты - гораздо быстрее, чем прежде.

Среди прочих сценариев в НАТО обсуждается такой, при котором российские подлодки могут обрубить подводный кабель между США и Европой, по которому проходит большая часть интернет-коммуникаций. Атаки подобного рода могут рассматриваться как часть гибридной войны.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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