НАТО вложит в модернизацию авиакомплексов AWACS 1 млрд долларов

НАТО потратит на модернизацию флота авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) один миллиард долларов (943 млн евро). Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 20 ноября.

Столтенберг подтвердил информацию о том, что договор о модернизации будет подписан на следующей неделе и реализован до 2035 года. В то же время НАТО уже рассматривает варианты замены AWACS после этого срока.

Столтенберг также сообщил, что альянс скоро получит первую партию американских военных разведывательных беспилотников Global Hawk.

Программа НАТО по наблюдению за воздушным пространством с применением комплексов AWACS действует с 1982 года. Мощный радар, установленный, например, на самолете Boeing 707, позволяет вести наблюдение в радиусе 400-520 км. Основная база AWACS находится в Гайленкирхене на западе Германии.

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