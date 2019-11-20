 НАТО вложит в модернизацию авиакомплексов AWACS 1 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

НАТО вложит в модернизацию авиакомплексов AWACS 1 млрд долларов

Договор о модернизации комплексов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS будет реализован до 2035 года, рассказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Самолет системы AWACS

Самолет системы AWACS (фото из архива)

НАТО потратит на модернизацию флота авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) один миллиард долларов (943 млн евро). Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 20 ноября.

Контекст

Резкая критика Эмманюэля Макрона в адрес президента США справедлива, однако Трамп и Америка - это не одно и то же, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гучкер. (08.11.2019)

В Германии не все согласны с идеями министра обороны повысить роль бундесвера на международной арене. Однако дискуссия о месте армии за последние годы существенно изменилась. (14.11.2019)

Столтенберг подтвердил информацию о том, что договор о модернизации будет подписан на следующей неделе и реализован до 2035 года. В то же время НАТО уже рассматривает варианты замены AWACS после этого срока.

Столтенберг также сообщил, что альянс скоро получит первую партию американских военных разведывательных беспилотников Global Hawk.

Программа НАТО по наблюдению за воздушным пространством с применением комплексов AWACS действует с 1982 года. Мощный радар, установленный, например, на самолете Boeing 707, позволяет вести наблюдение в радиусе 400-520 км. Основная база AWACS находится в Гайленкирхене на западе Германии. 

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 01:50

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Ссылки в интернете

Транскрипт пресс-конференции Йенса Столтенберга в Брюсселе

Аудио- и видеофайлы по теме

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой  

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

Учения НАТО в Черном море: готовы ли моряки из США защищать Грузию и Украину от России - интервью DW  

Реклама

Самые читаемые

Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?  

Как живут в ФРГ эмигранты из бывшего СССР, пережившие Вторую мировую  

Сына экс-президента Германии убили во время доклада  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно