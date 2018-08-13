"Натали Турс" опровергла сообщения о приостановке деятельности

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев назвал некорректным появившееся на сайте этой туристической компании сообщение о том, что она приостанавливает операционную деятельность. "Сделали некорректную заставку, сейчас исправили", - объяснил ситуацию Воробьев в беседе с агентством РБК во вторник, 14 августа. По его словам, причиной "ошибки с формулировкой" стал "человеческий фактор".

В результате сообщение о приостановке деятельности было заменено на датированное 4 июля объявление, что компания приостановила продажу. "Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 01.10.2018 г.", - сообщается на сайте туроператора. "Натали Турс" сохраняет планы по возобновлению продаж, пояснил Воробьев. "Не планируем останавливаться, ищу деньги на рестарт", - заявил он.

"Натали Турс" не может выполнять обязательства перед партнерами

4 июля один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" объявил об аннулировании всех туров вплоть до 30 сентября. "Из-за негативной информации" компания уже несколько дней не может выполнять данные партнерам обязательства, и они "веерно отключают" "Натали Турс" от обслуживания", пояснил тогда ситуацию Владимир Воробьев.

13 августа РБК со ссылкой на билетный агрегатор Biletix сообщило, что из-за резкого падения курса рубля билеты из России с 15 августа подорожают на 6-8 процентов.

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