 Настроения экспортеров в ФРГ ухудшились до рекордного уровня | Экономические новости из Германии | DW | 27.04.2020

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Экономика

Настроения экспортеров в ФРГ ухудшились до рекордного уровня

Особенно мрачные настроения зафиксированы в таких ключевых отраслях немецкой экономики, как машиностроение, автомобилестроение и электротехника. Экономисты констатируют беспрецедентное ухудшение деловых ожиданий.

Грузовые контейнеры в порту Гамбурга

Грузовые контейнеры в порту Гамбурга

Настроения немецких экспортеров в связи с пандемией коронавируса находятся в состоянии свободного падения, во многих отраслях ожидания снизились до рекордного уровня, сообщил мюнхенский институт экономических исследований ifo в понедельник, 27 апреля.

Экспортные ожидания в немецкой промышленности в апреле обвалились с минус 19,01 до минус 50 пунктов - небывало низкого показателя. Масштабы обвала также беспрецедентны, констатировал глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest).

Особенно мрачные настроения в таких ключевых отраслях немецкой промышленности, как автомобилестроение, машиностроение и электротехника. Единственный проблеск света - фармацевтическая индустрия, где ожидания в сфере экспорта стабильны, отметили в ifo.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 вызвала рекордный обвал потребительских настроений в Германии. Эксперты института маркетологии GfK прогнозируют, что в мае барометр настроений снизится на 25,7 пункта до минус 23,4 пункта.

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    Автор: Андрей Гурков


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