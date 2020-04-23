Настроение потребителей в ФРГ упало до рекордно низкого уровня

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 вызвала рекордный обвал потребительских настроений в Германии. Эксперты института маркетологии GfK прогнозируют, что в мае барометр настроений снизится на 25,7 пункта до минус 23,4 пункта. "Потребительский климат в настоящее время находится в состоянии свободного падения", - констатировал эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl) в четверг, 23 апреля.

Опрос GfK был проведен в первые две недели апреля, когда потребители в ФРГ впервые в полной мере ощутили последствия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. "На фоне почти замороженной экономической жизни столь беспрецедентный обвал потребительского климата не является таким уж сюрпризом. Торговля, производители и сфера услуг вынуждены готовиться к глубокой рецессии, которая уже совсем близко", - отметил Бюркль, добавив, что поскольку ограничительные меры ослабляются медленно, то последствия этой тяжелой ситуации будут ощущаться и в предстоящие месяцы.

По данным GfK, в апреле барометр потребительских настроений в Германии обвалился по сравнению с мартом на 47,1 пункта до минус 19,3 пункта. Столь сильного обвала не было с 1980 года. До сих пор барометр опускался до отрицательных показателей (до минус 5 пунктов) лишь однажды - в 2003 году, когда лопнул так называемый "пузырь доткомов" (Dot-com bubble). Во время мирового финансового кризиса 2008- 2009 годов барометр настроений потребителей в ФРГ упал до 1,5 пункта.

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