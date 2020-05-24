 Настроение потребителей в Германии в мае слегка улучшились | Экономические новости из Германии | DW | 26.05.2020

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Экономика

Настроение потребителей в Германии в мае слегка улучшились

Увеличению потребительского спроса в ФРГ содействовали первые ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Индекс настроения потребителей, тем не менее, остается на низком уровне.

Пакет со значком скидки

Первые ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, положительно сказались на настроениях потребителей в Германии: на июнь текущего года институт исследования рынка GfK прогнозирует повышение барометра потребительских настроений на 4,2 пункта - до минус 18,9 пункта. "Потребители в Германии в мае оправляются от шока, вызванного пандемией COVID-19", - констатировал во вторник, 26 мая, эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

В то же время Бюркль признал, что неуверенность среди потребителей остается сильной и майские показатели, несмотря на некоторые улучшения, остаются вторыми по отрицательному значению за все время соответствующих подсчетов. В мае индекс склонности к потреблению повысился по сравнению с апрелем на 5,5 пункта, то же время в годовом исчислении он снизился на 45 пунктов.

"Страх перед потерей работы остается высоким, и это, наряду и сокращением доходов, является сейчас важным препятствием к потреблению", - отметил Рольф Бюркль.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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