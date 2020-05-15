Настойка полыни - лекарство из Африки против коронавируса?

Уже несколько недель в Африке говорят о чудодейственном лекарственном средстве на растительной основе, которое применяется против коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19. Речь идет о препарате Covid Organics, в основе которого - настойка полыни.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил новое средство в середине апреля. Это событие сопровождалось большой медийной шумихой. К главе Мадагаскара присоединились и другие лидеры африканских стран, убежденные в эффективности нового лекарственного препарата. Но международные организации пока относятся к нему с осторожностью.

Препараты из полыни применяют для лечения малярии

Целебные свойства однолетнего растения полынь обыкновенная, известного также под названием "чернобыльник", давно известны. В гомеопатии и не только применяются разные лекарственные средства на основе этого растения. Например, "Артемизинин" в течение 20 лет используют для лечения малярии.

Президент Андри Радзуэлина

Тем временем ученые из Алжира еще в апреле протестировали, могут ли препараты против малярии быть эффективными и против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их исследования показали, что "Артемизинин" оказался более эффективным, чем "Гидроксихлорохин". Последний некоторые ученые рассматривали в качестве возможного медикамента против COVID-19. Но сейчас считается, что применение этого препарата увеличивает число летальных исходов.

Между тем и ученые из Института Макса Планка в Потсдаме выясняют, может ли экстракт полыни и различные препараты на его основе действительно стать лекарством, способным побороть новый коронавирус. Это одно из первых исследований в этой области, рассказывает DW руководящий исследованием Петер Зеебергер (Peter Seeberger).

По его данным, каждый год более 300 млн пациентов принимают лекарства на основе "Артемизинина", причем не только для лечения малярии. "Средство успешно использовалось для лечения других заболеваний", - говорит Зеебергер. Есть данные о том, что "Артемизинин" был эффективен против первого известного коронавируса SARS-CoV.

Ученые исследуют целебные свойства полыни

Ученые Дании и Германии, соблюдая повышенные меры предосторожности, в лабораторных условиях тестирует, как сама полынь, а также "Артемизинин", разработанный на ее основе, влияют на коронавирус. Пока не совсем понятно, можно ли будет использовать препараты на основе полыни в профилактических целях или же для лечения. "Мы сейчас проводим исследования по всем направлениям", - говорит Зеебергер.

Covid Organics, изготовленный на основе полыни, раздают в школах Мадагаскара как средство от коронавируса

Первых результатов европейские ученые ожидают к концу мая нынешнего года. Если "Артемизинин" окажется эффективным средством, то будут проведены его клинические испытания на людях. Но и в том случае, если результаты исследования разочаруют, это все равно станет важным результатом, поскольку тогда у нас будет однозначный ответ, ясность в отношении этого лекарственного препарата, подчеркивает Зеебергер.

Именно ясности в этом вопросе не было у президента Мадагаскара, когда он в апреле рассказывал журналистам о Covid Organics - новом лекарстве против COVID-19. Тогда никаких результатов научной оценки еще не было. Правда, он ссылался на исследования, проведенные учеными Мадагаскара, но у них не было доказательств того, что полынь и препараты из нее можно эффективно применять против коронавируса.

В разговоре с DW директор мадагаскарского исследовательского института IMRA Шарль Андрианьяра ссылался на многолетний опыт применения препарата "Артемизинин" и особо выделял тот факт, что он не вызывает побочных эффектов. Но он не привел никаких аргументов, сделанных на основании научных исследований.

Препарат Covid Organics из Мадагаскара заказали многие африканские страны

Не имея доказательств эффективности препарата , Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от его применения - а также от всех недостаточно изученных средств на основе полыни - для лечения COVID-19.

Но многие африканские страны, среди них Того, Чад, Танзания, уже заказали у Мадагаскара Covid Organics. Ожидает его поставок и Нигерия. Однако в газете Punch нигерианский координатор по вопросам борьбы с COVID-19 Сани Алию указывает на то, что препарат необходимо выдавать пациентам только после того, как он пройдет необходимую проверку в национальном медицинском ведомстве.

ВОЗ предупреждает о риске применения непроверенных лекарств

Президент Мадагаскара несмотря на критику защищает лекарственный препарат на основе полыни. Он убежден, что в его эффективности сомневаются лишь потому, что лекарство произведено в островном государстве Восточной Африки, а не в Европе. Об этом президент Мадагаскара заявил в интервью одной французской радиостанции: "Мир не хочет признать того, что такая страна, как Мадагаскар, изобрела формулу, которая может спасти человечество".

Представитель регионального Бюро ВОЗ в Африке Михель Яо отметил в интервью DW, что в традиционной медицине наверняка есть средства, способные победить коронавирус. "Но нужно применять такие лекарства с осторожностью, поскольку нет доказательств их эффективности. Мы не знаем, насколько надежны традиционные лекарственные средства, и можем ли мы их рекомендовать, не нанесут ли они вред здоровью людей".

С этим согласна и Хелен Риз, директор института клинической медицины при университете Йоханнесбурга. В последние 20 лет интерес к традиционной медицине очень вырос. "Но все эти средства должны быть безопасными и эффективными, и это должно быть доказано в ходе клинических испытаний". Даже в случае "Артемизинином", когда имеется большой опыт применения против малярии и других болезней. А в случае с новым вирусом еще очень важно понять, нужно ли применять средство в целях профилактики или для лечения", - говорит она.

Если ученые из Института Макса Планка установят, что экстракт полыни эффективен для лечения COVID-19, от этого выиграет и Мадагаскар, считает Петер Зеебергер. Ведь почти 10 процентов растительного сырья для изготовления медикаментов против малярии, в частности, "Артемизинина" производится на Мадагаскаре.

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