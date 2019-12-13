Население России сокращается второй год подряд

По предварительным данным, численность населения России на 1 января 2020 года составило 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Ровно годом ранее этот показатель равнялся 146 миллионам 780,7 тысячи человек, сообщил в пятницу, 24 января, Росстат. Таким образом, численность российского населения за 2019 год сократилась на 35,6 тысячи человек.

Данный показатель снижается уже второй год подряд. В 2018 году российское население сократилось на 99,7 тысячи человек. Это снижение было первым за десять лет - с 2008 года. В 2017 году население РФ увеличилось на 76 тысяч человек.

При этом численность городского населения России на начало текущего года составляет 109,5 миллиона человек, сельского - 37,2 миллиона. Численность постоянного населения Москвы равняется 12,7 миллиона человек.

Демографический прогноз был снижен

В декабре Росстат ухудшил демографический прогноз для России. В среднем варианте нового прогноза, считающемся наиболее вероятным и отражающим инерционное развитие сложившейся ситуации, население РФ к началу 2036 года сократится до 143 миллионов человек. Еще годом ранее статистики ожидали, что данный показатель составит 144 миллиона.

Высокий вариант прогноза, в основе которого заложено принятие существенных дополнительных мер по поддержке рождаемости, предполагает рост населения к 2036 году до 150,1 миллиона человек. Низкий сценарий, предполагающий дальнейшее снижение рождаемости, а также уменьшение миграционного притока, предполагает сокращение численности населения РФ к 2036 году до 134,3 миллиона.

Следующий демографический прогноз Росстат представит в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.

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