Нарушение прав человека в аннексированном Крыму: выход есть?

Через семь лет после аннексии Крыма ситуацию с правами человека на полуострове правозащитники Украины описывают как близкую к "катастрофической". Украинская Крымская правозащитная группа (КПГ) зафиксировала в 2020 году 260 решений российских судов о содержании под стражей крымчан, чьи дела организация считает политически мотивированными.

Какие механизмы влияния Украины и международного сообщества на ситуацию с правами человека на аннексированном полуострове могут дать эффект? Об этом говорили на экспертном семинаре, прошедшем в онлайн-режиме в четверг, 17 июня, в рамках "Киевского диалога" и при поддержке посольства Украины в ФРГ.

Крым не должен исчезнуть с повестки дня

В приветственном слове посол Украины в Германии Андрей Мельник напомнил, что до сих пор двумя ключевыми инструментами политики Запада в вопросе Крыма оставались последовательное непризнание аннексии украинского полуострова и экономические санкции против РФ. В то же время в Киеве со временем, по выражению посла, пришло понимание, что для деоккупации Крыма этого недостаточно - необходим и международный переговорный процесс, ведь на данный момент вопрос будущего полуострова не является темой переговоров в минском либо любом другом дипломатическом формате - Россия наотрез отказывается обсуждать тему статуса Крыму, называя ее закрытой.

Андрей Мельник

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске "Крымской платформы" - дипломатической инициативы, которая в перспективе и должна развиться в международный координационный механизм по реинтеграции полуострова. А главное - все это время на высоком уровне напоминать, что вопрос возвращения Крыма Украине - открытый, больной и ожидающий своего решения. Еще на этапе запуска инициатива вызвала резко негативную реакцию Кремля. В МИД России тогда назвали ее платформой для обсуждения "фантомных болей" Киева.

Однако, несмотря на игнорирование многочисленных критических отчетов украинских правозащитников, указывающих на системные нарушения прав человека в Крыму, Россия, судя по сему, все же не может полностью игнорировать позицию международного сообщества, подтвержденную резолюциями ООН и о непризнании аннексии Крыма, и о нарушении международного гуманитарного права на полуострове. А потому в Киеве особое внимание уделяют мониторингу и документированию всех случаев нарушения прав человека в Крыму. С некоторыми из них участников дискуссии ознакомила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Милитаризация Крыма

С 2014 года аннексированный Крым, по словам Джапаровой, постепенно превращается из курорта в военный гарнизон: речь идет не только о перемещении вооружений и техники, но и о милитаризации жизни в целом. Замминистра сообщила, что около 200 000 крымских детей на данный момент вовлечены в разные виды деятельности в военизированных классах. Например, в 2019 году российские СМИ объявили о строительстве на месте бывшего санатория "Черноморье" постоянного детского военного лагеря "Авангард", рассчитанного на прием 30 000 детей в год. А этим летом, по данным из открытых источников, в Крыму откроются по меньшей мере семь таких сезонных лагерей - в Ялте, Севастополе, Симферополе и Евпатории.

Вопрос статуса Крыма власти России называют закрытым

Кроме милитаризации образования, в нарушение Женевской конвенции продолжается принудительный призыв крымчан в ряды российской армии, подчеркнула Джапарова. Уже призвано 28 000 юношей, еще три тысячи планируют призвать в ближайшее время. Руководитель КПГ Ольга Скрипник добавила, что продолжаются и политические преследования украинских и крымскотатарских активистов, членов религиозных общин, в том числе прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Против активистов применяется антитеррористическое законодательство", - сказала Скрипник. По ее словам, имеют место исчезновения людей, пытки, ограничения прав крымчан на свободу собраний и доступ к информации - на полуострове заблокирован ряд украинских сайтов. А еще, указала глава КПГ, Россия вернулась к глушению сигналов радиостанций - практики, от которой СССР отказался еще во время перестройки. Скрипник также напомнила, что продлен арест внештатному корреспонденту "Радио Свобода" в Крыму Владиславу Есипенко. За решеткой на полуострове в целом остаются 111 человек, чьи дела в КПГ называют политически или религиозно мотивированными.

Механизмы влияния международного сообщества

Проблемы и вызовы, связанные с ситуацией в Крыму в сфере прав человека, хорошо задокументированы, известны и понятны. А вот в отношении механизмов влияния на ситуацию звучали разные предложения. Эксперт берлинского Центра международных миротворческих миссий (ZIF) Вильфрид Ильге (Wilfried Jilge) убежден, что нарушения прав человека в Крыму и милитаризация полуострова тесно связаны, а изменение демографического состава населения, конфликт в Донбассе и попытки морской блокады Украины являются следствием желания РФ любой ценой удержать этот военный форпост на Черном море. "Просто взгляните на карту", - призвал Ильге.

В свою очередь, председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen), депутат от либеральной Свободной демократической партии (СвДП), предлагает активнее использовать площадку Совета Европы (СЕ), в частности, работать над визитом комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович на полуостров. До сих пор она так и не смогла его совершить. Кроме того, немецкие либералы выступают за мораторий на проект газопровода "Северный поток-2".

Между тем в Киеве, как следует из комментариев Джапаровой и Скрыпник, своей первоочередной задачей считают укрепление стратегии деоккупации Крыма, совершенствование законодательства и развитие упомянутой уже "Крымской платформы". Все это станет темой подробной дискуссии на первом саммите "Крымской платформы", который, как ожидается, пройдет накануне празднования Дня независимости Украины в августе. Кстати, Россию также планируют пригласить на мероприятие. И даже если ее кресло останется вакантным, список стран, готовых поддержать этот форум, постоянно расширяется.

Смотрите также: