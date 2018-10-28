 ″Народный сход″ у здания ФСБ: кто и почему вышел на несогласованную акцию | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2018

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Россия

"Народный сход" у здания ФСБ: кто и почему вышел на несогласованную акцию

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия".

Участники акции 28 октября у здания ФСБ

Участники акции 28 октября у здания ФСБ

Около 1000 человек в воскресенье, 28 октября, приняли участие в народном сходе возле здания ФСБ на Лубянке. Они хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия".

Молчание вокруг ФСБ

Изначально организаторы акции, родители обвиняемых по этим делам, планировали большое шествие с лозунгами и транспарантами. Однако мэрия Москвы не согласовала их заявку, предложив провести демонстрацию в районе станции метро "Щукинская". Но организаторы решили, что место проведения акции возле здания ФСБ слишком принципиально, чтобы сменить его. И на свой страх и риск призвали сочувствующих все-таки прийти на Лубянку, но без плакатов и громкоговорителей. "Народный сход и сопутствующая ему прогулка не запрещены законом и никак не могут трактоваться как нарушение закона", - написала на странице мероприятия в Facebook активистка группы поддержки политзаключенных Ирина Яценко.

Александра Крыленкова

Александра Крыленкова

"Все дела, связанные с произволом, который творит ФСБ, в сегодняшнем нашем обществе погружаются в молчание", - считает правозащитница Александра Крыленкова. Она рассказала DW, что адвокаты фигурантов "Сети" подавали жалобы на пытки в суды, Следственный комитет и военную прокуратуру. "Везде им ответили отказом. Если пытает ФСИН или полиция или еще кто-то, об этом говорят, возбуждаются уголовные дела. Правда, по большей части их закрывают, но, по крайней мере, об этом говорят. А пытки в ФСБ окружены молчанием, как будто происходит сакрализация этого органа". Поэтому очень важно, что люди готовы говорить, считает Крыленкова: "Мне кажется, это важное значение акции - даже важнее, чем акт солидарности с ребятами, которые находятся под арестом".

Новые политзаключенные

Александра Крыленкова также обратила внимание на то, что акция проходит накануне Дня политзаключенных. "Политические заключенные - это не только наше прошлое, но и, к сожалению, настоящее. Приурочивая эту акцию к Дню политзаключенных, мы даем понять, что репрессии против инакомыслящих и людей необщепринятой точки зрения продолжаются", - говорит правозащитница.

На данный момент всем фигурантам дела "о террористическом сообществе "Сеть" предъявлены обвинения, рассказала Крыленкова. Трое из них - Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев и Виктор Филинков - обвиняются в создании "межрегиональной террористической организации", которая якобы планировала взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, вооруженный мятеж и физическое устранение глав местных администраций. Еще семь человек обвиняются в том, что они вступили в эту организацию. Почти все обвиняемые сначала дали признательные показания, а потом отказались от них, заявив, что эти показания были даны под пытками. "Мы не исключаем, что именно из-за этого три человека обвиняются по более тяжким статьям, - говорит Александра Крыленкова. - Изначально всех обвиняли в участии, а теперь троих пытаются представить лидерами этой вымышленной группировки". По информации Крыленковой, Дмитрию Пчелинцеву был предоставлен выбор - настаивать на факте пыток и подвергнуться более тяжелым обвинениям или вернуться к своим признательным показаниям. "Адвокат рассказал, что перед ним положили на стол два текста обвинения, - говорит Крыленкова. - В одном случае Пчелинцеву грозило 5-10 лет лишения свободы, в другом - 15-20 лет".

Контекст

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Резонанс как средство давления

Индивидуальный предприниматель Алексей Рождественский пришел на акцию, не рассчитывая на какой-то непосредственный эффект от нее. "Эти события не позволяют оставаться дома, - считает Алексей. Мы не можем спокойно наблюдать - эта ситуация нас отправляет в какие-то мракобесные времена, в сталинское время. Если мы не будем выходить, завтра придут к другим людям, заберут их детей, заберут их родителей". Алексей напомнил, что два месяца назад гражданские протесты помогли смягчить условия содержания двум девушкам, которые обвиняются в создании террористической группировки "Новое величие". На следующий день после массового шествия по московским бульварам Аня Павликова и Мария Дубовик были переведены из СИЗО под домашний арест. "Мы отбили девочек - но мы их не отбили, - говорит Алексей. - Над ними по-прежнему висит уголовная статья с очень страшным сроком. Дела ширятся и растут, их становится все больше. Здесь должно быть намного больше людей, здесь должен быть весь город".

Александра Крыленкова напомнила DW, что общественный резонанс привел к прекращению пыток фигурантов дела "Сети" во время допросов. "До этого их пытали регулярно, на протяжении нескольких месяцев время от времени. После того как подняли шум, в деле появились два новых фигуранта. К ним было применено насилие при содержании, но пыток как способа добычи информации, к счастью, удалось избежать".

Провокации

На акции присутствовали руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, писатель Дмитрий Быков, лингвист Ирина Левонтина, лидер московского отделения "Партии перемен" Александр Соловьев и другие общественные деятели. С самого начала ситуация подогревалась активистами прокремлевского движения SERB Александра Петренко и Гоши Тарасевича. Они ходили в толпе, пытаясь завязать дискуссию то с одним, то с другим участником акции, перебивали спикеров во время интервью и всячески привлекали к себе внимание.

Мария Алехина

Мария Алехина

Особенно интересно стало, когда к стенам ФСБ подошла участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина со своим мужем, бывшим православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео). SERB сразу набросился на Цорионова с требованиями объяснить, почему он предал свои идеалы и общается с оппозиционерами. "Я верующий христианин, но я либертарианец, сторонник гражданских и религиозных свобод, - ответил Энтео. - Я за то, чтобы произошла декоммунизация. Я пострадал от ФСБ - людей вокруг меня вербовали спецслужбы, меня самого прессовали за то, что занимались общественной деятельностью. Два эпизода - "Новое величие" и "Сеть" - капля в море. Сегодня практически каждый политический активист чувствует это давление".

Разгон

На протяжении всего времени полиция предлагала участникам акции разойтись.

Сотрудницы полиции

Сотрудницы полиции

Правда, в отличие от большинства подобных мероприятий, этот общественный сход курировали женщины-полицейские - они стояли с громкоговорителями и мягкими убаюкивающими интонациями убеждали протестующих "не мешать проходу других граждан к подземному переходу".

Финальным аккордом стали действия сторонников "Бессрочного протеста" - группы молодых людей, которые после пенсионных протестов 9 сентября приняли решение остаться на улице и заявлять о своем несогласии с властями при помощи уличных флешмобов. Они стали громко хлопать в ладоши и с криками "Мы идем гулять" ушли на Тверскую. Там, по информации ОВД-инфо, были задержаны 15 человек.

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